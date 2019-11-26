В. Тимченко провел совещание, посвященное защите социальных интересов ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС

Source: Russia – Council of the Federation

Социальная поддержка пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы должна оказываться в полной мере, отметил сенатор.

В Совете Федерации состоялось совещание на тему «Проблемы правовой защиты социальных интересов граждан, получивших заболевания вследствие их участия в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС». Мероприятие провел председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко. ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области

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Сенатор отметил, что обсуждение этой темы важно для большой категории граждан. Техногенная катастрофа затронула судьбы, жизни и здоровье многих – тех, кто проживал рядом с Чернобылем и кто ликвидировал последствия аварии. «Последствия трагедии мы до сих пор ощущаем в экологической сфере, а главное — в плане здоровья этих людей», — сказал Вячеслав Тимченко.

Парламентарий подчеркнул, что государство взяло на себя обязательства по социальной защите пострадавших. Статья 42 Конституции РФ закрепила право граждан на возмещение ущерба здоровью и имуществу. Тем не менее, в законодательстве еще существуют некоторые пробелы, не позволяющие в полной мере оказывать им поддержку, заметил сенатор.

Совещание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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Совещание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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Совещание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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Совещание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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Совещание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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Совещание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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В ходе мероприятия выступил руководитель регионального отделения Объединения потребителей России в Республике Адыгея, член Временной рабочей группы по законодательному обеспечению развития Национальной системы защиты прав потребителей при Комитете СФ Геннадий Пропорциональный. Он привел примеры неполного учета законодательством интересов ветеранов-«чернобыльцев» и неоднозначной судебной практики.

Заместитель директора Департамента по делам инвалидов Министерства труда и социальной защиты Владимир Демидов рассказал о проводимой работе, которая направлена на решение затронутых вопросов.

В совещании также приняли участие член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Екатерина Алтабаева, АлтабаеваЕкатерина Борисовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Севастополя представители Союза «Чернобыль» России, общественных организаций, эксперты.

По итогам мероприятия, по словам Вячеслава Тимченко, все материалы и предложения участников будут обобщены и направлены Комитетом СФ в профильные министерства и ведомства для совершенствования механизма оказания мер социальной поддержки гражданам, принимавшим участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и получившим вследствие этого ущерб здоровью.

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