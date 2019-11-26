Source: Russia – Council of the Federation

Вице-спикер СФ выступила на открытии III Международного медицинского инвестиционного форума.

Заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области выступила на открытии III Международного медицинского инвестиционного форума, который проводится ежегодно в Сеченовском университете.

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«Форум является авторитетной экспертной площадкой для обсуждения актуальных вопросов формирования благоприятного инвестиционного климата, повышения конкурентоспособности в здравоохранении», — сказано в приветствии.

Галина Карелова отметила, что при Совете Федерации постоянно действует Совет по региональному здравоохранению, который занимается совершенствованием законодательства, активно взаимодействует с научным, экспертным сообществом. Результатом сотрудничества Совета и Сеченовского университета стало проведение ежегодного медицинского инвестиционного форума, сопредседателями оргкомитета которого являются Галина Карелова и ректор университета Петр Глыбочко.

Галина Карелова выступила на открытии III Международного медицинского инвестиционного форума

Вице-спикер СФ подчеркнула, что Форум объединяет представителей государственной власти, бизнеса, науки и авторитетных международных экспертов. «Государство уделяет приоритетное внимание повышению доступности и улучшению качества медицинской помощи, инновационному развитию здравоохранения. В новом федеральном бюджете значительно увеличен объем финансирования этой сферы. Запланировано создание новых онкологических центров, переоснащение больниц и развитие первичного звена. При этом без активного вовлечения бизнеса, привлечения частных инвестиций невозможно прорывное развитие российской медицины».

Государство уделяет приоритетное внимание повышению доступности и улучшению качества медицинской помощи

Галина Карелова приняла участие в открытии выставки, на которой были представлены новейшие научные разработки, современные технологии в области медицины, медицинского туризма.

В рамках Форума пройдут пленарные и тематические сессии по вопросам развития цифровой медицины и поддержке международных инвестиционных проектов, будет подписан ряд двусторонних соглашений.

В работе принимают участие первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Игорь Каграманян, КаграманянИгорь Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области член Комитета СФ по социальной политике Владимир Круглый, КруглыйВладимир Игоревичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Орловской области представители федеральных министерств и ведомств, научно-исследовательских организаций.

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