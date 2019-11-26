Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы и эксперты обсудили новые возможности для инвалидов в условиях цифровой экономики.

В Совете Федерации прошло заседание Совета по делам инвалидов при СФ на тему «Новые возможности для инвалидов в условиях цифровой экономики». Мероприятие провела заместитель Председателя Совета Федерации, председатель Совета по делам инвалидов Галина Карелова. КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области

Заседание Совета по делам инвалидов при СФ

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Заседание Совета по делам инвалидов при СФ

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Заседание Совета по делам инвалидов при СФ

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Заседание Совета по делам инвалидов при СФ

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Заседание Совета по делам инвалидов при СФ

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Заседание Совета по делам инвалидов при СФ

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Заседание Совета по делам инвалидов при СФ

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Заседание Совета по делам инвалидов при СФ

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Заседание Совета по делам инвалидов при СФ

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Заседание Совета по делам инвалидов при СФ

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Заседание Совета по делам инвалидов при СФ

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Заседание Совета по делам инвалидов при СФ

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Заседание Совета по делам инвалидов при СФ

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Заседание Совета по делам инвалидов при СФ

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Заседание Совета по делам инвалидов при СФ

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Заседание Совета по делам инвалидов при СФ

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Палата регионов уделяет большое внимание реализации национальных проектов, проводит мониторинг их выполнения. Одна из приоритетных задач нацпроектов – внедрение информационных технологий во все сферы жизни общества с целью создания комфортных условий и равных возможностей для всех категорий граждан, в том числе и для инвалидов.

В России – 11,9 млн инвалидов, включая 670 тыс. детей-инвалидов.

Галина Карелова отметила, что речь о скорейшем внедрении цифровых новаций шла на недавней встрече Президента РФ с представителями общественности и на Президиуме Госсовета в Калининградской области.

В этом году принята Национальная программа «Цифровая экономика», цель которой — подключить все социально значимые объекты к сети Интернет к 2024 г.

В этом году принята Национальная программа «Цифровая экономика», цель которой – подключить все социально значимые объекты к сети Интернет в 2024 г. Ее реализация откроет новые возможности в сфере образования. «Многие учебные заведения предлагают дистанционное обучение, созданы специальные электронные ресурсы для учащихся-инвалидов».

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Говоря о сфере здравоохранения, Галина Карелова сообщила, что до конца 2021 года большинство медицинских организаций будут обеспечивать межведомственное электронное взаимодействие.

Применение цифровых технологий расширяет возможности для трудовой деятельности инвалидов, считает вице-спикер СФ. «Достаточно высокий спрос инвалидов на рабочие места пока, к сожалению, не покрывается предложением. В прошлом году из 154,4 тысяч обратившихся инвалидов нашли работу только 84,2 тысячи».

Она обратила внимание, что уже сейчас примерно две трети работодателей России пользуются «дистанционными» форматами для удобства сотрудников и снижения производственных издержек. «Из дома работают многие программисты, разработчики, менеджеры по продажам, интернет-маркетологи, рекрутеры, переводчики. Очевидно, что освоить эти специальности по силам людям с инвалидностью. Надо создать им соответствующие условия», — подчеркнула парламентарий, полагая, что этому будет способствовать реализация закона о социальном предпринимательстве.

«Наш Совет сыграл позитивную роль в совершенствовании законодательства, регулирующего вопросы реабилитации инвалидов, сокращении сроков оформления инвалидности и введении электронного документооборота», — отметила Галина Карелова. Совет Федерации как палата регионов всегда готов поддерживать предложения субъектов РФ по внесению изменений в законодательную базу.

В мероприятии приняли участие члены Совета Федерации, заместитель Министра труда и социальной защиты Григорий Лекарев, представители федеральных и региональных органов государственной власти, общественных организаций, ученые, практики.

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