Заявление для прессы главы компании «Газпром» Алексея Миллера

Source: President of Russia – Kremlin

А.Миллер: По указанию Президента «Газпром» уже направил украинской стороне официальное предложение по заключению нового контракта на транзит или продлению действующего контракта на транзит и по заключению контракта на поставку газа на Украину.

Украина в настоящее время переходит на европейское законодательство, и здесь есть ряд проблем. В частности, на Украине должен быть создан независимый газотранспортный оператор, который должен быть сертифицирован.

Но сертификация этой компании до сих пор еще не проведена. И подача заявок на бронирования транзитных мощностей должна быть проведена в заранее определенные сроки.

Это, конечно же, технические проблемы, но очень важные проблемы, которые должны быть решены, и решены как можно скорее.

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