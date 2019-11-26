Source: Russia Federal Space

#ОРКК#Главное26.11.2019 11:02

«Космические маяки» представлены в Сочи

В г. Сочи состоялся международный туристический форум «SIFT-2019», в котором приняли участие представители филиала Объединённой ракетно-космической корпорации — Научно-исследовательский институт космического приборостроения

В рамках форума была затронута важная тема — обеспечение безопасности туристической деятельности на маршрутах повышенной сложности, в том числе экстремальный туризм. На выставочной экспозиции филиал представил свою новую разработку — персональный аварийный радиомаяк «ПАРМ-406СП» (работает в Международной поисковой спутниковой системе «КОСПАР-САРСАТ» и позволяет туристу, попавшему в экстремальную ситуацию, подать сигнал о помощи«).

«Космические маяки» уже успешно протестированы МЧС Краснодарского края на существующих туристических маршрутах повышенного уровня сложности в районе Кавказского хребта. Руководитель отдела диверсификации ОРКК — НИИ-КП Сергей Чеботарев принял участие в рабочей встрече с представителями Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, по итогам которой была достигнута договоренность о применении «космических маяков» при организации и экстремального отдыха и туризма на территориях региона.

Кроме того, состоялись рабочие встречи с представителями туриндустрии других субъектов РФ. В частности, чиновники из республики Крым, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии заинтересовались в обеспечении безопасности туристов на своих территориях с помощью продукции.

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