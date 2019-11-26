К. Косачев провел встречу с Послом Эфиопии в России А. Тегену

Source: Russia – Council of the Federation
Стороны обсудили широкий круг вопросов двусторонних отношений и международной повестки дня.
Председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл провел встречу с делегацией Посольства Республики Эфиопии в РФ во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Алемайеху Тегену.
Смотрите также
Стороны обсудили широкий круг вопросов двусторонних отношений, межпарламентского сотрудничества и международной повестки дня.
Эфиопия для России важный партнер, подчеркнул Константин Косачев. «Для нас Эфиопия – один из наиболее надежных, перспективных и интересных партнеров на Африканском континенте».
Сенатор отметил, что за последнее время прошли двусторонние встречи на самом высоком уровне, в ходе которых был подписан ряд серьезных документов.
Для нас Эфиопия – один из наиболее надежных, перспективных и интересных партнеров на Африканском континенте
Константин Косачев напомнил о подготовке Меморандума о сотрудничестве между Советом Федерации и Советом Федерации Республики Эфиопии. Со своей стороны российские парламентарии завершили согласование документа.
Встреча К. Косачева с делегацией Посольства Республики Эфиопии во главе с Чрезвычайным и Полномочным послом Алемайеху Тегену
1 из 5
Встреча К. Косачева с делегацией Посольства Республики Эфиопии во главе с Чрезвычайным и Полномочным послом Алемайеху Тегену
2 из 5
Встреча К. Косачева с делегацией Посольства Республики Эфиопии во главе с Чрезвычайным и Полномочным послом Алемайеху Тегену
3 из 5
Встреча К. Косачева с делегацией Посольства Республики Эфиопии во главе с Чрезвычайным и Полномочным послом Алемайеху Тегену
4 из 5
Встреча К. Косачева с делегацией Посольства Республики Эфиопии во главе с Чрезвычайным и Полномочным послом Алемайеху Тегену
5 из 5
Алемайеху Тегену подчеркнул, что Россия — дружественная страна для Эфиопии. «Мы высоко ценим помощь и поддержку, которую вы оказывали нам в разное время».
По его словам, Эфиопия готова и дальше сотрудничать с Российской Федерацией на международной арене в самых различных направлениях.
Посол также отметил важность взаимодействия парламентов России и Эфиопии для укрепления двусторонних отношений.