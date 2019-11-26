Source: Russia – Council of the Federation
Сенатор провел встречу со студентами — участниками Стэнфордского российско-американского форума.
Председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл провел встречу со студентами — участниками Стэнфордского российско-американского форума.
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Константин Косачев отметил, что подобные встречи дают возможность открытого и свободного общения. «Мы всегда открыты для диалога, как с зарубежной молодежью, так и с коллегами-парламентариями».
Встреча К. Косачева с участниками Стэнфордского российско-американского форума
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Встреча К. Косачева с участниками Стэнфордского российско-американского форума
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Встреча К. Косачева с участниками Стэнфордского российско-американского форума
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Встреча К. Косачева с участниками Стэнфордского российско-американского форума
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Встреча К. Косачева с участниками Стэнфордского российско-американского форума
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Встреча К. Косачева с участниками Стэнфордского российско-американского форума
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Встреча К. Косачева с участниками Стэнфордского российско-американского форума
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Встреча К. Косачева с участниками Стэнфордского российско-американского форума
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Встреча К. Косачева с участниками Стэнфордского российско-американского форума
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Встреча К. Косачева с участниками Стэнфордского российско-американского форума
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Встреча К. Косачева с участниками Стэнфордского российско-американского форума
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Встреча К. Косачева с участниками Стэнфордского российско-американского форума
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Встреча К. Косачева с участниками Стэнфордского российско-американского форума
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Встреча К. Косачева с участниками Стэнфордского российско-американского форума
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Встреча К. Косачева с участниками Стэнфордского российско-американского форума
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Встреча К. Косачева с участниками Стэнфордского российско-американского форума
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Встреча К. Косачева с участниками Стэнфордского российско-американского форума
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Встреча К. Косачева с участниками Стэнфордского российско-американского форума
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Встреча К. Косачева с участниками Стэнфордского российско-американского форума
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Встреча К. Косачева с участниками Стэнфордского российско-американского форума
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Встреча К. Косачева с участниками Стэнфордского российско-американского форума
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Встреча К. Косачева с участниками Стэнфордского российско-американского форума
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Встреча К. Косачева с участниками Стэнфордского российско-американского форума
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Встреча К. Косачева с участниками Стэнфордского российско-американского форума
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Встреча К. Косачева с участниками Стэнфордского российско-американского форума
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Встреча К. Косачева с участниками Стэнфордского российско-американского форума
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Встреча К. Косачева с участниками Стэнфордского российско-американского форума
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В ходе беседы сенатор затронул важные аспекты российско-американских отношений, а также разные актуальные вопросы международной повестки дня.
Российская Федерация не стремится к господствующим позициям в мире
Парламентарий подчеркнул, что любая попытка со стороны России играть по существующим международным правилам, воспринимается рядом стран как агрессия. Он заверил, что Российская Федерация не стремится к господствующим позициям в мире.
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При этом Константин Косачев отметил, что отношения между странами должны строиться на принципах уважения и равноправия.
«Если США вмешиваются во внутренние дела других стран, они должны понимать, что кто‑то будет вмешиваться и в их дела. Нельзя пытаться изменять другие страны по своему образу и подобию».
В рамках встречи сенатор ответил на многочисленные вопросы участников Стэнфордского российско-американского форума.
Стэнфордский российско-американский форум – это платформа для студентов, которая позволяет исследовать наиболее актуальные вопросы современности. Участники встречаются и общаются с представителями органов власти, деловых и научных кругов.