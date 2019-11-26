Открытый урок в рамках форума «ПроеКториЯ»

Source: President of Russia – Kremlin

Форум проводится ежегодно с 2013 года и собирает экспертов крупнейших российских компаний и вузов, лучших педагогов страны и мотивированных школьников для решения актуальных вопросов в области профессиональной ориентации и самоопределения. Участники открытого урока – команды учеников и учителей, которые стали победителями конкурса лучших профориентационных практик.

В мероприятии приняли также участие Заместитель Председателя Правительства Татьяна Голикова Голикова Татьяна АлексеевнаЗаместитель Председателя Правительства и Министр просвещения Ольга Васильева Васильева Ольга ЮрьевнаМинистр просвещения .

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В.Путин: Добрый день, Яна [Чурикова, сопредседатель Российского движения школьников]! Добрый день, ребята! Очень рад всех вас видеть.

К сожалению, в этом году я не смог лично присутствовать в Ярославле, но хочу поприветствовать от души всех, кто собрался в этом замечательном, древнем русском городе.

Хочу сказать, что это очень важное мероприятие, которое проводится ежегодно. Хочу отметить, что с каждым годом «ПроеКториЯ», другие программы подобного рода, действительно, серьезнейшим образом помогают молодым людям определиться с профессией, найти себя в жизни, не ошибиться с этим выбором.

Чрезвычайно важно и для каждого из вас, и для страны в целом… Вы знаете, что мы стоим на пороге серьезных изменений, не только наша страна – весь мир стоит на пороге капитальных изменений, связанных с высокими технологиями, которые бурно, просто на глазах у нас меняют мир.

И конечно, очень важно, чтобы молодые люди так, как сейчас показывали в ролике – не знаю, смотрели вы этот ролик или нет, – чтобы они смогли определить, где же они смогут быть наиболее востребованными, где они смогут добиться максимального результата и реализовать себя на благо своей семьи, своих близких, на благо всей страны.

Только в этом году четверть миллиона молодых людей пришли на крупные предприятия нашей страны, которые занимаются инновациями. Это и новые материалы, лекарственные препараты, беспилотный транспорт, искусственный интеллект, биология в самом широком смысле этого слова, включая генетические исследования.

Всё это настолько важно, это так определит будущее нашей страны – не только ваше личное будущее, но и ваших детей и ваших внуков, это так востребованно сегодня, что, конечно, я хочу поблагодарить ваших родителей, преподавателей.

Яна, Вас хочу поблагодарить за то, что вы уделяете такое большое внимание этой работе.

Спасибо вам большое. Я желаю вам успехов.

MIL OSI