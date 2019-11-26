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#Роскосмос#Главное#Орленок#Сочи#WorldSkills26.11.2019 20:00

Подведение итогов тематической смены в ВДЦ «Орлёнок»

Во Всероссийском детском центре «Орлёнок» завершилась профильная смена WorldSkills Russia Juniors. В ней приняли участие 200 детей в возрасте от 12 до 16 лет из 40 регионов России. Госкорпорация «Роскосмос» выступила одним из индустриальных партнеров смены.

В течение трех недель ребята познавали основы профессий и обучались по компетенциям WorldSkills.

«Двадцать один день плодотворной работы и активного погружения в профессию под руководством сертифицированных экспертов и победителей чемпионатов WorldSkills дают возможность поставить перед ребятами реальные задачи, проработать кейсы или интересные работодателю проекты. Условия для занятий позволяют направить детей на понимание своих профессиональных интересов, открыть и развить свои таланты», — сказал Директор Департамента развития персонала и сопровождения проектов Роскосмоса Дмитрий Шишкин.

По итогам обучения все участники смены сдали демонстрационный экзамен по методике WorldSkills и получили skills-паспорт.

На церемонии награждения самым активным участникам смены, которые набрали максимальное количество баллов на демонстрационном экзамене по компетенциям «3D моделирование компьютерных игр», «Мобильная робототехника» и «Интернет-маркетинг», были вручены памятные подарки от Госкорпорации. Сувенирами от Роскосмоса также были награждены вожатые смены, которые вместе с детьми принимали участие в демонстрационном экзамене.

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