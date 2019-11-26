Сегодня в «Эфире» о личном приеме представителей бизнеса Генеральным прокурором Российской Федерации, текущем уровне преступности в стране, реализации нацпроекта «Здравоохранение»

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

О личном приеме представителей бизнеса Генеральным прокурором Российской Федерации, текущем уровне преступности в стране, реализации нацпроекта «Здравоохранение» и не только поговорит в полдень в прямом эфире официальный представитель Генеральной прокуратуры Российской Федерации Александр Куренной с журналистами информационного агентства РИА «Новости» и радиостанции «BFM»

О том, что необходимо для получения права на переселение из аварийного жилья, как выявляются нарушения в этой сфере и какими полномочиями наделены прокуроры, пойдет речь в рубрике «Криминальный тренд».

Как восстановиться на работе после незаконного увольнения, на что при этом нужно обратить внимание и к кому обращаться за помощью, расскажем в рубрике «Логика закона».

Программа «Эфир» на вторник 26 ноября 2019 года:

· Логика закона. Антикоррупционное табу для чиновника.

· В процессе. Суд поставил точку в деле «бриллиантового» губернатора. Приговор вступил в законную силу.

· Криминальный тренд. Дом со всеми неудобствами: прокурорский надзор за переселением граждан из аварийного жилья.

· Вопрос с пристрастием. В студии у официального представителя Генеральной прокуратуры Российской Федерации Александра Куренного журналисты информационное агентство РИА «Новости» и радиостанция «BFM».

· Логика закона. Право на труд. Особая роль прокурора в делах о восстановлении на работе.

· Криминальный тренд. Города-призраки: закрытая территория.

· В процессе. Нюрнберг. Банальность зла.

· «0+». Недетские игры. Опасно ли геймерство для детей?

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

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