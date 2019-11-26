Сенаторы обсудили законодательство, регулирующее работу уголовно-исполнительной системы

Source: Russia – Council of the Federation

В. Бондарев провел «круглый стол» «О состоянии и направлениях законодательного обеспечения прохождения службы и совершенствования служебной деятельности в уголовно-исполнительной системе».

В Комитете СФ по обороне и безопасности состоялся «круглый стол» на тему «О состоянии и направлениях законодательного обеспечения прохождения службы и совершенствования служебной деятельности в уголовно-исполнительной системе».

«Круглый стол» Комитета СФ по обороне и безопасности

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«Круглый стол» Комитета СФ по обороне и безопасности

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«Круглый стол» Комитета СФ по обороне и безопасности

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«Круглый стол» Комитета СФ по обороне и безопасности

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«Круглый стол» Комитета СФ по обороне и безопасности

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«Круглый стол» Комитета СФ по обороне и безопасности

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«Круглый стол» Комитета СФ по обороне и безопасности

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«Круглый стол» Комитета СФ по обороне и безопасности

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«Круглый стол» Комитета СФ по обороне и безопасности

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«Круглый стол» Комитета СФ по обороне и безопасности

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«Круглый стол» Комитета СФ по обороне и безопасности

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«Круглый стол» Комитета СФ по обороне и безопасности

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«Круглый стол» Комитета СФ по обороне и безопасности

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«Круглый стол» Комитета СФ по обороне и безопасности

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В нем приняли участие члены профильного Комитета СФ, первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Сергей Кисляк КислякСергей Ивановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Мордовия , статс-секретарь – заместитель Министра юстиции РФ Вадим Фёдоров, директор ФСИН России Александр Калашников, начальник Академии ФСИН Александр Крымов, а также представители Министерства финансов РФ, Генеральной прокуратуры РФ и правительства Республики Мордовия.

От эффективности работы уголовно-исполнительной системы во многом зависит общественная безопасность

Председатель Комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев БондаревВиктор Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кировской области в своём выступлении подчеркнул, что от эффективности работы уголовно-исполнительной системы во многом зависит общественная безопасность. Из информации ФСИН, которую привёл парламентарий, явствует, что сегодня в обсуждаемой сфере существует ряд проблем. Среди них — недостаточное финансирование и организационное обеспечение медицинских и социальных программ. «На сегодняшний день в уголовно-исполнительной системе вакантными остаётся 12 процентов должностей, существуют проблемы с их комплектованием», — перечислил сенатор.

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Виктор Бондарев подчеркнул, что в деле совершенствования уголовно-исполнительной системы нет мелочей. Даже строительство межмуниципальной дороги напрямую влияет на повышение эффективности работы ФСИН и его региональных управлений. Парламентарий рассказал, что в Комитет СФ поступило ходатайство ФСИН России с просьбой оказать содействие в строительстве автомобильной дороги для соединения села Виндрей Торбеевского муниципального района и Зубово-Полянского муниципального района в Республики Мордовия.

В ходе «круглого стола» участники проанализировали состояние законодательства, регулирующего прохождение службы и совершенствования служебной деятельности в уголовно-исполнительной системе, выявили проблемы в правовом и организационном обеспечении данной деятельности, а также обсудили меры, направленные на решение этих проблем.

В ходе мероприятия Виктор Бондарев вручил Поздравительный адрес и подарок Академии ФСИН России в лице начальника Академии Александра Крымова по случаю 85-летия этого старейшего учебного заведения страны, занимающегося подготовкой кадров для уголовно-исполнительной системы.

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