Состоялось совещание в рамках деятельности рабочих групп Межведомственного координационного совета

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 25 ноября – В Министерстве энергетики Российской Федерации состоялось рабочее совещание в рамках деятельности рабочих групп Межведомственного координационного совета по вопросам развития энергетического машиностроения, электротехнической и кабельной промышленности (далее – МКС) под председательством ответственного секретаря, специального представителя Президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики Сергея Шматко.

МКС был создан в 2017 году под сопредседательством Министра энергетики Александра Новака и Министра промышленности и торговли Дениса Мантурова в целях максимизации использования в закупочной деятельности субъектов электроэнергетики производственного потенциала отечественных производителей оборудования, а также развития основных направлений в рамках энергетического машиностроения, электротехнической и кабельной промышленности.

В ходе докладов о результатах деятельности рабочих групп МКС Минэнерго России доложило о проделанной нормотворческой работе, затрагивающей производителей энергетического оборудования, а именно о разработке правил проектирования ЛЭП, подстанций, ГЭС, ГАЭС, ТЭС, а также технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности высоковольтного оборудования».

Также участники заседания обсудили перспективные направления энергетического машиностроения и рассмотрели основные вызовы, требующие детальной проработки в рамках рабочих групп МКС. В частности были рассмотрены перспективы развития систем накопления электроэнергии, инновационных материалов и технологий, а также реализации задач цифровизации в электроэнергетике и в энергомашиностроительной отрасли.

Отдельное внимание было уделено развитию рынка систем накопления электроэнергии и оборудования ВИЭ.

Отработаны задачи по подготовке к проведению очередного заседания Межведомственного координационного совета по вопросам развития энергетического машиностроения, электротехнической и кабельной промышленности, которое планируется в феврале следующего года.

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