Valsts prezidents diskutē ar Beļģijas lielākās universitātes studentiem par demokrātijas attīstību

26. novembrī Valsts prezidents Egils Levits darba vizītes laikā Briselē viesojās Lēvenes Katoļu Universitātē, kas ir pasaules vecākā katoļu universitāte un lielākā universitāte Beļģijā.

E. Levits Lēvenes Katoļu Universitātē tikās ar prorektoru starptautiskās politikas jautājumos prof. Peteru Līvenu (Peter Lievens) un universitātes goda rektoru prof. Marku Vervenu (Marc Vervenne) un pārrunāja augstākās izglītības jautājumus, diskutēja par valsts valodas lietojumu mācību procesā, kā arī apsprieda starptautisko studentu piesaistīšanas iespējas Latvijas augstākās izglītības iestādēm.

Pēc tam Valsts prezidents aizvadīja semināru – apaļā galda diskusiju ar universitātes Juridiskās fakultātes, Sociālo zinātņu fakultātes un Filozofijas institūta maģistrantūras un doktorantūras studentiem par tematu “Demokrātija digitālajā laikmetā – riski un izaicinājumi”. E. Levits lasīja studentiem lekciju par to, kas raksturo mūsdienīgu demokrātiju, kā uz to raugās un kā tajā iesaistās sabiedrība, kāda ir demokrātijas attīstība gan no politiskās teorijas viedokļa, gan strauji attīstošo tehnoloģiju radītajā ietekmē, kā arī pauda savu redzējumu par nepieciešamību pilnveidot juridisko regulējumu līdz ar digitālā laikmeta attīstību.

Studenti ar interesi klausījās Valsts prezidentā un aktīvi iesaistījās diskusijā, vēloties dzirdēt E. Levita viedokli arī daudz citos jautājumos, piemēram, par sociālo mediju ietekmi uz sabiedrības viedokli, tai skaitā manipulēšanu, viltus ziņu izplatīšanu, monitorēšanu un profilēšanu (profiling – no angļu val.). Tāpat tika pārrunāta mākslīgā intelekta pozitīvā un negatīvā ietekme uz demokrātiju, tehnoloģiju revolūcija, personas datu aizsardzības jautājumi, uzticības veicināšana valdībai un citi temati.

Pēc tam Valsts prezidents apskatīja Lēvenes Katoļu Universitātes bibliotēku, kur par godu E. Levita apmeklējumam kariljonu zvanu skaņās tika atskaņota Latvijas Valsts himna.

