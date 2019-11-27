А. Варфоломеев: В Бурятии проводится основательная подготовка к мероприятиям, посвященным 75-летию Великой Победы

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в заседании Комитета Народного Хурала Республики Бурятия по социальной политике.

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Бурятия Александр Варфоломеев ВарфоломеевАлександр Георгиевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Бурятия во время работы в регионе принял участие в заседании Комитета Народного Хурала Республики Бурятия по социальной политике. В ходе мероприятия рассматривались вопросы посвященные празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

В заседании приняли участие заместитель председателя Народного Хурала Республики Бурятия Баир Жамбалов, ЖамсуевБаир Баясхалановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края Главный федеральный инспектор по Республике Бурятия Сергей Ромахин, министр социальной защиты населения Татьяна Быкова, депутаты Народного Хурала, члены республиканского правительства.

Александр Варфоломеев подчеркнул необходимость внимательной работы с участниками и инвалидами ВОВ, их вдовами. «Ни один человек не должен остаться вне зоны заботы и содействия в решении имеющихся проблем», — отметил сенатор.

В Республике реализуется комплекс мер, направленных на повышение качества жизни ветеранов

Он обратился с просьбой к депутатам Народного Хурала, республиканским и муниципальным властям, держать на особом контроле подготовку к 75-летию Победа на своих округах, уделив также особое внимание и труженикам тыла.

По словам сенатора, в Республике реализуется комплекс мер, направленных на повышение качества жизни ветеранов. Речь идет о социальных выплатах, улучшении жилищных условий, стационарном и нестационарном социальном обслуживании.

По данным сенатора, предоставление мер социальной поддержки осуществляется в полном объеме и в установленные законом сроки. По состоянию на 1 ноября 2019 года в Республике Бурятия зарегистрированы четыре вдовы участников Великой Отечественной войны, признанных органами местного самоуправления нуждающимися в предоставлении жилого помещения.

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