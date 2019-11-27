Встреча с президентом Всемирного экономического форума Клаусом Мартином Швабом

Source: President of Russia – Kremlin

На встрече присутствовал Министр экономического развития Максим Орешкин.

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В.Путин: Господин Шваб, позвольте мне Вас сердечно поприветствовать Вас, рад Вас видеть снова.

Мы все знаем, в каком состоянии находится мировая экономика сегодня. Проблем много, факторов неопределенности большое количество, и накапливается всё больше и больше.

Темпы мирового ВВП снижаются. Торговля, вообще, по данным ВТО, вместо прогнозируемых четырех процентов, будет, наверное, 1,2 процента.

Поэтому такая международная площадка, как ваша – Всемирный экономический форум в Давосе, конечно, востребованна и приносит значительную пользу, поддерживает людей в своем стремлении работать открыто в рамках действующего международного права, способствует установлению контактов и между деловыми людьми, и представителями власти.

Поэтому мы всегда поддерживали отношения с Вашим форумом, основателем которого Вы являетесь, и будем поддерживать. И конечно, российские представители всегда принимали и будут принимать участие в проводимых вами мероприятиях.

Мы со своей стороны проводим аналогичные мероприятия, которые, конечно, нацелены, прежде всего, на установление деловых контактов с партнёрами России. Вы знаете, и здесь, в Петербурге проводим Петербургский экономический форум, и на Дальнем Востоке, и в Сибири, и на юге России. Так что мы берем с вас пример. И надеюсь, мы вас не подводим, а работаем, так сказать, в унисон.

К.Шваб (как переведено): Уважаемый господин Президент, спасибо за теплый прием. Нас связывают, действительно, долгие годы доброго сотрудничества. Для меня было всегда важно, что российские представители участвовали в наших мероприятиях в Давосе. Это всегда имело для меня особое значение.

И с того времени, как Вы в последний раз были на нашем форуме, многое изменилось. Мы развиваемся. И сегодня в Швейцарии мы имеем статус международной организации. Наша цель, как Вы уже сказали, способствовать укреплению сотрудничества между «деловиками» и государственными структурами.

Мы убеждены, что существенные вызовы, с которыми мы сегодня сталкиваемся, будь то проблемы климата и экологии или проблемы экономического роста, могут быть решены только путем сотрудничества, причем на глобальном уровне.

Я хотел бы в том числе выразить свои позитивные эмоции, я провел два дня в Москве. И меня некоторые называют отцом четвертой промышленной революции. Я написал об этом книгу, и хочу Вам ее подарить.

Я также слышал, в том числе от Министра Орешкина, что России в этом плане удалось добиться существенных подвижек, особенно в стремлении развивать искусственный интеллект. Мы задаемся вопросом о том, как можно будет справиться с этими вызовами, в том числе через глобальное сотрудничество. Мы считаем, что особые проблемы возникнут при выстраивании сотрудничества на мировом уровне в сфере новых технологий. И нам понадобятся новые глобальные стандарты, новые этические нормы, в том числе в сфере развития технологий искусственного интеллекта. Именно поэтому мы создали сеть центров, в которых мы анализируем технологии четвертой промышленной революции.

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