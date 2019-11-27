Встреча с президентом Союза европейских футбольных ассоциаций Александером Чеферином

Source: President of Russia – Kremlin

На встрече присутствовали помощник Президента Игорь Левитин, председатель правления, генеральный директор ПАО «Газпром нефть», президент Российского футбольного союза Александр Дюков.

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В.Путин: Господин Чеферин, я очень рад Вас видеть снова.

То, что Вы находитесь в Петербурге, неслучайно. Мы хорошо знаем, что Петербург выбран в качестве одного из двенадцати городов Европы, в котором будет проводиться чемпионат Европы следующего года. И это будет особый чемпионат, поскольку он будет проходить под знаком шестидесятилетия проведения подобных чемпионатов, европейских чемпионатов по футболу. Для нас это имеет немаленькое значение, потому что когда проводился первый чемпионат шестьдесят лет назад, сборная Советского Союза выиграла его.

Россия является членом УЕФА прямо с года основания, с 1954 года, по-моему. И наши представители работают почти во всех его комитетах, комиссиях.

Господин президент, Вы сами, будучи в Нижнем Новгороде, дали высокую оценку возможности России проведения и подготовки крупных международных соревнований. Сделаем все, чтобы не подвести Вас, не подвести болельщиков, игроков.

А.Чеферин (как переведено): Спасибо большое за приглашение, господин Президент. Для меня это радость, а также большая честь. И не только потому, что Санкт-Петербург – один из двенадцати городов, которые примут на себя ЕВРО-2020, но также потому, что сегодня здесь состоится матч клуба «Зенит», на котором мы будем присутствовать сегодня.

Мы в УЕФА рады, что футбол в России приобретает всё большее значение. Кубок мира прошел идеально. И вот эти два товарища знают, что я вовсе не дипломат, поэтому я говорю это вовсе не потому, что это какой-то политес. Я в самом деле уверен в том, что Кубок мира был организован идеально. И я уверен в способности России организовывать такого рода мероприятия на высочайшем уровне.

Спасибо большое. Я знаю, что у Вас очень напряженный график. Спасибо, что нашли время для встречи со мной сегодня.

В.Путин: Но Вы правы, когда говорите о том, что популярность футбола у нас растет. Это самый популярный вид спорта, он таким был, таким остается. Но она действительно растет. Где-то сейчас, по нашим подсчетам, примерно три миллиона человек у нас так или иначе связаны с футболом. И рост популярности связан, конечно, в том числе и с проведением крупных мероприятий таких вот, как Кубок мира, например.

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