В Калининградской области перед судом предстанет участник организованного преступного сообщества за проведение азартных игр вне игорной зоны

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Калининградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, которым он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 и ч. 3 ст. 171.2 Уголовного кодекса РФ (организация и (или) проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, организованной группой, участие в преступном сообществе (преступной организации)).

По версии следствия, обвиняемый в период с 1.11.2013 по 7.12.2018, в составе преступного сообщества организовал в помещениях 4 торговых центров г. Калининграда проведение азартных игр с использованием игрового оборудования и сети «Интернет», получив в результате противоправной деятельности преступный доход в размере более 22 млн. рублей.

В ходе расследования уголовного дела заместителем прокурора области с обвиняемым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого он в полном объеме признал вину, дал последовательные показания об участниках преступного сообщества и иных обстоятельствах совершения преступления.

Уголовное дело направлено в Ленинградский районный суд г. Калининграда для рассмотрения по существу.

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