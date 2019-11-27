В Новосибирской области по требованию прокуратуры коммерческая организация оштрафована на 1 млн. рублей за коррупционное правонарушение

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Советского района г. Новосибирска Новосибирской области проверила исполнение законодательства о противодействии коррупции в деятельности ООО «Нефтеснаб».

Прокуратура направила в Советский районный суд г. Новосибирска уголовное дело в отношении директора общества, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 204 Уголовного кодекса РФ (коммерческий подкуп в значительном размере).

По версии следствия, руководитель организации, действуя в интересах юридического лица, передал конкурсному управляющему другой коммерческой организации денежные средства с целью не принимать меры по освобождению автозаправочной станции, занимаемой на основании ранее действовавшего между фирмами договора аренды.

Указанные действия стали возможными ввиду непринятия обществом мер по противодействию коррупции. По итогам проверки прокуратура возбудила в отношении организации дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

По результатам его рассмотрения мировой судья признал юридическое лицо виновным в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в размере 1 млн. рублей.

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