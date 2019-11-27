В Республики Татарстане перед судом предстанут шестеро участников организованной преступной группировки по обвинению в покушении на убийство

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 6 членов организованной преступной группировки «Суконная слобода» в возрасте от 19 до 27 лет. В зависимости от роли и степени участия каждого в совершении преступления обвиняются по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «ж», «и» ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство более двух лиц, совершенное организованной группой, из хулиганских побуждений), ч. 1 ст. 222 (незаконное хранение боеприпасов) Уголовного кодекса РФ.

По версии следствия, 7 ноября 2018 года около 23 часов фигуранты дела и еще один участник организованной преступной группы совместно с неустановленными лицами, вооружившись бейсбольными битами, металлическими арматурами и палками, возле одного из павильонов в г. Казани напали и избили троих молодых парней в возрасте 23-27 лет. Как полагает следствие, мотивом преступления послужил ранее произошедший у одного из членов преступной группировки конфликт с незнакомым мужчиной. При этом он ошибочно полагал, что обидчик находился среди потерпевших.

В итоге двое из них получили тяжелые телесные повреждения, в том числе ушиб головного мозга, переломы лобной, теменной и височной костей черепа. Третий – отделался ссадинами и кровоподтёками.

Кроме того, 6 декабря 2018 года в ходе обыска в квартире одного из обвиняемых сотрудники полиции обнаружили и изъяли 2 патрона к нарезному огнестрельному оружию.

Из всех фигурантов только двое частично признали свою вину. В отношении пятерых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, один – помещен под домашний арест.

В ходе следствия потерпевшие заявили гражданские иски о компенсации морального вреда на общую сумму 4,2 млн. рублей. В целях обеспечения исковых требований и возможной конфискации имущества наложен арест на принадлежащий одному из обвиняемых автомобиль ВАЗ-21053.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Советский районный суд г. Казани для рассмотрения по существу.

В отношении седьмого соучастника и неустановленных лиц уголовное дело выделено в отдельное производство.

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