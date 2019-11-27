В Санкт-Петербурге открыт памятник Даниилу Гранину

Source: President of Russia – Kremlin

Бронзовая скульптура установлена на Дальневосточном проспекте, недалеко от культурно-просветительского центра при библиотеке имени Даниила Гранина.

Глава государства возложил к монументу букет цветов.

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Выступление на церемонии открытия

В.Путин: Дорогие друзья! Уважаемая Марина Данииловна! Дамы и господа!

Сегодня мы собрались на церемонии открытия памятника Даниилу Александровичу Гранину. И, как вот только что Сергей [Степашин] говорил, его судьба, судьба Гранина, судьба нашего выдающегося соотечественника и современника, была неразрывно связана с Ленинградом, с Петербургом. И сам он, его личность впитали лучшие черты его родного города, потому что этот город, безусловно, стал для него родным, олицетворяли характер подлинного интеллигента – честного, совестливого, порядочного.

В произведениях Даниила Александровича отражены события практически всего двадцатого века. Писатель, фронтовик, мыслитель, общественный деятель, он заслужил признание и любовь, уважение миллионов людей. При этом никогда не останавливался в своём творческом и духовном поиске. Как и многие герои его книг, он стремился к познанию, к истине.

Военная тема была, безусловно, самой пронзительной в творчестве Даниила Александровича. Он ушёл на войну добровольцем, защищал Ленинград в тяжелейшие, невыносимые дни блокады. Героизм и страдания жителей осаждённого города навсегда остались в его сердце. Вместе с Алесем Адамовичем он написал «Блокадную книгу», которая стала первым, без всякого преувеличения, обжигающим своей правдой свидетельством тех страшных лет.

Даниил Александрович был убеждён, что справедливость и правда в конечном счёте всегда побеждают, понимал глубокий смысл человеческой жизни, называл её чудом и призывал беречь как высшее благо. Очень много сделал для возрождения в нашем обществе традиций милосердия и человеколюбия, в литературе, публицистике, в общественной деятельности отстаивал ценности добра, сострадания, бескорыстной помощи людям, которые нуждаются в поддержке и внимании.

Дорогие друзья! В этом году мы отмечаем столетие со дня рождения Даниила Александровича. Его жизнь вместила невероятно много, а творческое и духовное наследие важны для нас всех и сегодня и, убеждён, будут востребованы в будущих поколениях.

Его книги об учёных-новаторах, одержимых поиском и стремлением к научным открытиям, обретают сегодня новое, современное звучание. И по-прежнему актуальным остаётся его утверждение, что в эпоху технологических прорывов возрастает значимость самого человека.

Даниил Александрович всегда делал акцент на важности моральных ценностей, считал их основой здорового, сплочённого общества и всей своей жизнью доказал прочность тех идеалов, которые отстаивал в литературных произведениях, публицистике, на встречах с читателем, в живом общении с людьми. Он никогда не изменял самому себе, щедро делился своим удивительным внутренним светом.

Даниил Александрович, безусловно, достоин того, чтобы его имя, его заслуги перед Отечеством были увековечены в памятнике. Но, конечно, главным остаётся его богатейшее культурное наследие, преданность идеям гуманизма и просвещения, верность нашей стране.

Благодарю вас за внимание.

MIL OSI