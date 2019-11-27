В СФ открылась художественная выставка «Величие России. Преемственность народной традиции. Связь поколений»

Source: Russia – Council of the Federation

Авторы представленных картин сохраняют традицию реалистической живописи, отметил на церемонии открытия экспозиции В. Смирнов .

Заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов СмирновВиктор Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ивановской области принял участие в открытии в Совете Федерации выставочного проекта «Величие России. Преемственность народной традиции. Связь поколений». Авторы картин – художники-реалисты Олег и Виталий Журавлевы.

Сенатор отметил, что представленные работы отражают красоту, силу, гармонию и величие родной земли, очарование русской природы и чистоту народной души. «Их авторы сохраняют ту традицию реалистической живописи, которая сложилась задолго до сегодняшнего дня», — сказал Виктор Смирнов.

Открытие в Совете Федерации выставки «Величие России. Преемственность народной традиции. Связь поколений»

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Открытие в Совете Федерации выставки «Величие России. Преемственность народной традиции. Связь поколений»

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Открытие в Совете Федерации выставки «Величие России. Преемственность народной традиции. Связь поколений»

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Открытие в Совете Федерации выставки «Величие России. Преемственность народной традиции. Связь поколений»

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Открытие в Совете Федерации выставки «Величие России. Преемственность народной традиции. Связь поколений»

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Открытие в Совете Федерации выставки «Величие России. Преемственность народной традиции. Связь поколений»

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Открытие в Совете Федерации выставки «Величие России. Преемственность народной традиции. Связь поколений»

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Открытие в Совете Федерации выставки «Величие России. Преемственность народной традиции. Связь поколений»

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Открытие в Совете Федерации выставки «Величие России. Преемственность народной традиции. Связь поколений»

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Открытие в Совете Федерации выставки «Величие России. Преемственность народной традиции. Связь поколений»

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Открытие в Совете Федерации выставки «Величие России. Преемственность народной традиции. Связь поколений»

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Открытие в Совете Федерации выставки «Величие России. Преемственность народной традиции. Связь поколений»

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Открытие в Совете Федерации выставки «Величие России. Преемственность народной традиции. Связь поколений»

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Открытие в Совете Федерации выставки «Величие России. Преемственность народной традиции. Связь поколений»

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Открытие в Совете Федерации выставки «Величие России. Преемственность народной традиции. Связь поколений»

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Выставочный проект реализуется в рамках исполнения рекомендаций V Международного гуманитарного Ливадийского форума по поддержке культурно-просветительских мероприятий, направленных на объединение Русского мира. Партнером проекта стал Комитет СФ по науке, образованию и культуре.

В мероприятии приняли участие художники Олег и Виталий Журавлевы, председатель Женского православно-патриотического общества, член правления Союза православных женщин России Галина Ананьина, куратор проекта, помощник заместителя председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Юлия Куликова.

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