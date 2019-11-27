В. Тимченко: Сфера государственного и муниципального контроля будет совершенствоваться

Source: Russia – Council of the Federation

Состоялось совещание Временной комиссии СФ по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного и муниципального контроля в РФ с представителями Центрального и Приволжского федеральных округов.

В Совете Федерации состоялось совещание Временной комиссии СФ по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в РФ с представителями Центрального и Приволжского федеральных округов. Мероприятие провел председатель Комиссии, председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко. ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области

Вячеслав Тимченко

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Заседание Временной комиссии СФ по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в Российской Федерации

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Заседание Временной комиссии СФ по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в Российской Федерации

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Заседание Временной комиссии СФ по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в Российской Федерации

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Заседание Временной комиссии СФ по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в Российской Федерации

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Михаил Козлов

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Заседание Временной комиссии СФ по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в Российской Федерации

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Заседание Временной комиссии СФ по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в Российской Федерации

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Заседание Временной комиссии СФ по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в Российской Федерации

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Заседание Временной комиссии СФ по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в Российской Федерации

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Заседание Временной комиссии СФ по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в Российской Федерации

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Заседание Временной комиссии СФ по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в Российской Федерации

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Заседание Временной комиссии СФ по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в Российской Федерации

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Сенатор сообщил, что за недавнее время уже проведено пять подобных совещаний и видеоконференций с представителями других федеральных округов. Все они, так же как и сегодняшнее мероприятие, посвящены обсуждению подготовленного Правительством РФ законопроекта, касающегося государственного и муниципального контроля.

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В связи с так называемой «регуляторной гильотиной» с 1 января 2021 г. должны вступить в силу новые нормативные правовые акты в сфере государственного и муниципального контроля. А начиная с 2023 г., все региональные нормативные документы будут приведены в соответствие с новым законодательством РФ, отмечалось на совещании.

Начиная с 2023 г., все региональные нормативные документы будут приведены в соответствие с новым законодательством РФ

Заместитель директора Департамента контрольно-надзорной и разрешительной деятельности Министерства экономического развития РФ Илья Карташов рассказал участникам мероприятия об основных положениях законопроекта «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». «Цель проекта закона – задать процедуру осуществления контрольно-надзорной деятельности, четко выделить ее процессуальный характер. Будет создана система «умного» контроля, где главными являются риск-ориентированный подход и профилактика», — сказал он.

В ходе совещания состоялось заинтересованное обсуждение текущей ситуации в сфере контрольно-надзорной деятельности, ее региональной и отраслевой специфики, порядка совершенствования инструментов регуляторной политики в России.

В мероприятии приняли участие член Временной комиссии СФ, заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности Михаил Козлов, КозловМихаил Васильевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Костромской области представители региональных органов государственной власти субъектов РФ, входящих в Центральный и Приволжский федеральные округа, эксперты.

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