Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел по видеоконференцсвязи приём граждан, проживающих в Республике Алтай.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай Владимир Полетаев ПолетаевВладимир Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай в рамках работы в регионе провел приём граждан по видеоконференцсвязи.

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«Это уже третий приём граждан, проведённый дистанционно в дополнение к традиционным встречам в регионе», – отметил сенатор.

К парламентарию обратились десять человек из разных районов Республики Алтай. Житель Горно-Алтайска пришёл за помощью в земельном вопросе, представители коренных малочисленных народов – с предложениями в сфере законодательства, мать ребёнка-инвалида – с жалобами на бюрократическую волокиту.

«Участники хора ветеранов обратились за поддержкой. Артисты вокального коллектива «Печки-Лавочки» попросили помочь найти им место для репетиций. В решении этих и других вопросов я постараюсь оказать прямое содействие», — подчеркнул Владимир Полетаев.

Сенатор сообщил, что в ходе приема граждан каждая ситуация была предметно рассмотрена, необходимые меры будут приняты в кратчайшие сроки. «Все заявители получат должный ответ в письменном виде. По возможности постараюсь встретиться с ними во время рабочей поездки в регион», — сказал Владимир Полетаев.

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