И. Умаханов встретился с председателем Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой Ф. Мурадовым

Source: Russia – Council of the Federation
В ходе беседы стороны обсудили вопросы укрепления российско-азербайджанского сотрудничества в самых различных сферах.
Заместитель Председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов УмахановИльяс Магомед-Саламовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Дагестан провел встречу с председателем Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой Фуадом Мурадовым.
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В беседе принял участие заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Астраханской области Александр Башкин. БашкинАлександр Давыдовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области
В ходе беседы стороны обсудили вопросы укрепления российско-азербайджанского сотрудничества в самых различных сферах, в том числе в гуманитарной.
Встреча И. Умаханова с председателем Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой Ф. Мурадовым
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Александр Башкин
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Ильяс Умаханов
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Встреча И. Умаханова с председателем Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой Ф. Мурадовым
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Встреча И. Умаханова с председателем Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой Ф. Мурадовым
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Встреча И. Умаханова с председателем Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой Ф. Мурадовым
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Встреча И. Умаханова с председателем Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой Ф. Мурадовым
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Ильяс Умаханов
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Встреча И. Умаханова с председателем Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой Ф. Мурадовым
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Встреча И. Умаханова с председателем Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой Ф. Мурадовым
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Встреча И. Умаханова с председателем Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой Ф. Мурадовым
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Встреча И. Умаханова с председателем Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой Ф. Мурадовым
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Встреча И. Умаханова с председателем Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой Ф. Мурадовым
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Основа отношений России и Азербайджана – это вековые традиции, которые объединяют наши страны, заявил Ильяс Умаханов.
Вице-спикер Совета Федерации подчеркнул, что необходимо создать условия, чтобы российские граждане, живущие в Азербайджане, и азербайджанцы, проживающие в России, чувствовали себя комфортно.
Необходимо создать условия, чтобы российские граждане, живущие в Азербайджане, и азербайджанцы, проживающие в России, чувствовали себя комфортно
Фуад Мурадов отметил, что выходцы из Азербайджана проживают практически в пятидесяти странах мира, а в более чем 25 странах существуют азербайджанские диаспоры. «И Россия распахнула свои объятия многим азербайджанцам», — сказал глава Госкомитета.
По его словам, главные задачи диаспоры – сохранение родного языка и культурных ценностей.