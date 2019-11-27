И. Умаханов встретился с председателем Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой Ф. Мурадовым

Source: Russia – Council of the Federation

В ходе беседы стороны обсудили вопросы укрепления российско-азербайджанского сотрудничества в самых различных сферах.

Заместитель Председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов УмахановИльяс Магомед-Саламовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Дагестан провел встречу с председателем Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой Фуадом Мурадовым.

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В беседе принял участие заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Астраханской области Александр Башкин. БашкинАлександр Давыдовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области

В ходе беседы стороны обсудили вопросы укрепления российско-азербайджанского сотрудничества в самых различных сферах, в том числе в гуманитарной.

Встреча И. Умаханова с председателем Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой Ф. Мурадовым

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Александр Башкин

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Ильяс Умаханов

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Встреча И. Умаханова с председателем Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой Ф. Мурадовым

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Встреча И. Умаханова с председателем Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой Ф. Мурадовым

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Встреча И. Умаханова с председателем Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой Ф. Мурадовым

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Встреча И. Умаханова с председателем Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой Ф. Мурадовым

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Ильяс Умаханов

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Встреча И. Умаханова с председателем Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой Ф. Мурадовым

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Встреча И. Умаханова с председателем Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой Ф. Мурадовым

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Встреча И. Умаханова с председателем Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой Ф. Мурадовым

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Встреча И. Умаханова с председателем Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой Ф. Мурадовым

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Встреча И. Умаханова с председателем Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой Ф. Мурадовым

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Основа отношений России и Азербайджана – это вековые традиции, которые объединяют наши страны, заявил Ильяс Умаханов.

Вице-спикер Совета Федерации подчеркнул, что необходимо создать условия, чтобы российские граждане, живущие в Азербайджане, и азербайджанцы, проживающие в России, чувствовали себя комфортно.

Необходимо создать условия, чтобы российские граждане, живущие в Азербайджане, и азербайджанцы, проживающие в России, чувствовали себя комфортно

Фуад Мурадов отметил, что выходцы из Азербайджана проживают практически в пятидесяти странах мира, а в более чем 25 странах существуют азербайджанские диаспоры. «И Россия распахнула свои объятия многим азербайджанцам», — сказал глава Госкомитета.

По его словам, главные задачи диаспоры – сохранение родного языка и культурных ценностей.

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