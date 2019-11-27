На Камчатке по постановлению прокуратуры работодатель привлечен к административной ответственности за неисполнение требований антикоррупционного законодательства

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Камчатская межрайонная природоохранная прокуратура Камчатского края провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции в Камчатском государственном бюджетном учреждении «Природный парк «Вулканы Камчатки».

Установлено, что бывший государственный инспектор безопасности дорожного движения после увольнения со службы в органах внутренних дел принят на работу в КГБУ «Природный парк «Вулканы Камчатки».

В нарушение Федерального закона «О противодействии коррупции» директор учреждения при заключении трудового договора с работником не сообщил в 10-дневный срок о заключении договора работодателю государственного служащего по последнему месту его службы.

По факту выявленного нарушения в отношении бывшего директора КГБУ «Природный парк «Вулканы Камчатки» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.29 КоАП РФ (привлечение к труду бывшего государственного служащего с нарушением требований, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии коррупции»).

По результатам его рассмотрения мировой судья привлек виновное должностное лицо к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 000 руб. По результатам рассмотрения мер прокурорского реагирования нарушения устранены.

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