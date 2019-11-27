Source: President of Russia – Kremlin

Скоростная трасса М11 проходит от МКАД до Кольцевой автомобильной дороги Санкт-Петербурга, в основном параллельно существующей бесплатной М10 «Россия», пересекая её на нескольких участках.

Новое направление примет на себя транзитное движение, в том числе и во внутриобластном сообщении, а существующая дорога М10 «Россия» будет ориентирована на местное движение, что позволит обеспечить высокую скорость сообщения между Москвой и Санкт-Петербургом. Общая протяжённость автомагистрали составит 669 километров.

Реализация строительства М11 основана на принципах государственно-частного партнёрства с включением в условия заключённых соглашений инвестиционных обязательств исполнителей по софинансированию выполняемых работ.

В ходе беседы со строителями В.Путин сообщил, что для новой трассы по результатам голосования выбрано название «Нева».

На церемонии открытия присутствовали, в частности, помощник Президента Игорь Левитин Левитин Игорь Евгеньевичпомощник Президента , Министр транспорта Евгений Дитрих Дитрих Евгений ИвановичМинистр транспорта , спецпредставитель Президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов Иванов Сергей БорисовичСпециальный представитель Президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта , председатель правления «Росавтодора» Вячеслав Петушенко.

MIL OSI