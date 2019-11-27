Подведены ежемесячные результаты мониторинга готовности субъектов электроэнергетики к отопительному сезону 2019-2020

Source: Russia Ministry of Energy

В соответствии с Правилами оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 № 543, Министерством энергетики Российской Федерации осуществляется оценка готовности к работе в отопительный сезон субъектов электроэнергетики, владеющих на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства высшим классом номинального напряжения 110 кВ и выше и (или) объектами по производству электрической энергии суммарной установленной мощностью 25 МВт и более, в том числе объектами по производству электрической энергии, функционирующими в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, а также субъектов электроэнергетики, являющихся субъектами оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике (далее – субъекты электроэнергетики).

Департаментом оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго России в соответствии с Методикой проведения оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденной приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 1233, проведена оценка выполнения субъектами электроэнергетики условий готовности к работе в отопительный сезон по состоянию на 25.11.2019 на основании поступивших отчетных данных.

Результаты оценки опубликованы на официальном сайте Минэнерго России.

Ежемесячный мониторинг готовности направлен на предупреждение нарушений энергоснабжения потребителей в период сложных технологических режимов и низких температур.

20.11.2019

20 ноября с 00-00 до 15-00 19 ноября из-за неблагоприятных погодных условий (дождь, сильный ветер 25-30 м/с) происходили отключения в электрических сетях 35-110 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (ДЗО АО «РАО ЭС Востока» – ПАО «Сахалинэнерго»).

21.11.2019

Информационное агентство BigpowerNews и Учебный центр «НП Совет рынка» приглашают принять участие в Форуме «ОРЭМ России: Практика и перспективы», который пройдет 11−13 декабря в подмосковном «Конгресс-отеле «Ареал» 4* при поддержке Ассоциаций «Совет производителей энергии», «ГП и ЭСК», «Сообщество потребителей энерги

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