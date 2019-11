Подотчетность, независимость и прозрачность центральных банков

Source: IMF – News in Russian

Тобиас Адриан и Ашраф Хан

26 ноября 2019 г.

(фото: Porcorex/iStock by Getty Images)

Банк Англии начал свою деятельность в августе 1694 года и имел тогда 19 сотрудников. Первоначальная Королевская хартия, предоставленная банку королем Вильямом и королевой Марией, поставила перед ним задачу «способствовать общественному благу и благосостоянию нашего народа». Поскольку банк был частной компанией, вопрос его независимости от правительства в то время не рассматривался. Однако впоследствии, примерно через 300 лет, этот вопрос возник, когда в мае 1997 года британское правительство наделило банк операционной независимостью в сфере денежно-кредитной политики с вступлением этого решения в силу годом позже.

По большому счету независимость центрального банка является относительно новой идеей, получившей распространение в 1970-е годы, но она играет ценную стабилизирующую роль для стран, стремящихся освободить принятие решений по денежно-кредитной политике от влияния политических сил. Тем не менее, сейчас, спустя десятилетие после того, как руководители центральных банков внесли важнейший вклад в преодоление мирового финансового кризиса, центральные банки во всем мире в трудных условиях работают над достижением поставленных перед ними целей. В Европе и на Американском континенте, в Африке и Азии недовольные избиратели и их правительства требуют большей подотчетности, а некоторые ставят под вопрос прежде неприкосновенную независимость центральных банков.

Правовая основа

Важность независимости центральных банков подтверждена многочисленными исследованиями. Так, исследование, проведенное с использованием базы данных МВФ по законодательству о центральном банке, показывает, что в большинстве стран законы о центральном банке предусматривают в том или ином виде «якори» для его независимости.

Как правило, в этих законах признается, что если политические деятели манипулируют денежно-кредитной политикой, чтобы поднять свою популярность накануне выборов, их заинтересованность в первую очередь вкраткосрочных политических выгодах может в долгосрочной перспективе обернуться для экономики болезненными явлениями в виде инфляции или даже гиперинфляции. Это политическое вмешательство может препятствовать достижению целей центральных банков (таких как стабильная инфляция с течением времени, а в некоторых странах — максимальная занятость) и, возможно, создать долгосрочные риски для экономической и финансовой стабильности.

Бывший председатель Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен предостерегала, что «иногда центральным банкам приходится идти на меры, которые первоначально не пользуются популярностью, ради сохранения здоровой экономики. Мы были свидетелями поистине ужасных экономических результатов в странах, где центральные банки подвергаются политическому давлению».

Трудная работа центральных банков

Со времени мирового финансового кризиса многие центральные банки придерживались стратегий, которые привели к значительному увеличению их балансов. В некоторых случаях правительство, помимо их мандата обеспечения стабильности цен, поручало им новые или дополнительные функции по поддержанию финансовой стабильности. В некоторых кругах обеспокоенность в связи с таким расширением сферы деятельности порождала сомнения в необходимости обеспечивать достаточную степень независимости центральных банков.

При этом сложность стоящих перед ними задач подтверждается общей направленностью и структурой работы МВФ с органами денежно-кредитного регулирования стран. В ходе четверти визитов сотрудников МВФ для оказания технической помощи персоналу центрального банка обсуждения так или иначе затрагивают тему независимости центрального банка.

При этом больше всего внимания в этом вопросе уделяется укреплению их независимости в рамках обеспечения эффективности денежно-кредитной политики и модернизации их работы. Это подчеркивает то, несомненно, приоритетное значение, которое центральные банки во всем мире теперь придают защите от угроз их независимости.

Независимость и подотчетность: две стороны одной медали

Продолжающиеся дискуссии относительно независимости центральных банков в свете реалий посткризисного периода наглядно показывают, что центральные банки не действуют и не должны действовать изолированно. Будучи государственными учреждениями, центральные банки должны быть в должной мере подотчетны законодательным органам и обществу.

Одним из важнейших аспектов этой подотчетности перед обществом является прозрачность. Примеры надлежащей прозрачности включают публикацию протоколов заседаний, ответы на запросы членов законодательных органов, обнародование подробных технических отчетов, встречи с министрами финансов и проведение пресс-конференций.

На приведенном ниже графике отмечены важные связи между ключевыми составными элементами управления в центральном банке. Сочетание независимости и подотчетности обеспечивается концепцией прозрачности, жизненно важным компонентом, позволяющим независимым центральным банкам демонстрировать свою эффективность и готовность отчитываться перед обществом. Как сказал Лесетджа Кганьяго, управляющий Резервного банка Южноафриканской Республики и председатель Международного валютно-финансового комитета (органа, направляющего политику МВФ): «Чтобы общество понимало нашу роль, мы… должны вести общество за собой, чтобы в случаях, когда центральные банки подвергаются нападкам, не только мы одни отстаивали нашу независимость».

Ранее в этом году МВФ предложил принять новый Кодекс прозрачности центральных банков. Предполагается, что Кодекс будет способствовать большей прозрачности центральных банков в отношении их механизмов управления, политики, операций и взаимодействия с основными заинтересованными сторонами. Это должно помочь центральным банкам в адаптации к меняющимся условиям, а также в дальнейшем обосновании необходимости их независимости. В этом предложении четко указано, что современные центральные банки должны объяснять и обосновывать свои действия и отчитываться по принимаемым решениям при исполнении своих обязанностей.

Независимость и подотчетность необходимы также для того, чтобы обеспечить надлежащее управление и не допустить снижения качества институтов в долгосрочной перспективе. Плохое управление и коррупция не только наносят ущерб экономике, вызывая сбои в краткосрочном периоде, но и незаметно ослабляют государственные институты, снижая их действенность. Центральные банки не защищены от этой опасности.

Сохранение независимости

Независимость, несомненно, остается одним из ключевых принципов для надежной работы центральных банков, в частности, с точки зрения их цели обеспечения стабильности цен. Вместе с тем, центральным банкам необходимо будет активизировать свою работу. Им нужно повысить прозрачность в отношении их многоплановых решений и действий, при этом первостепенное значение имеет четкое информирование общественности.

Только за счет одновременного повышения качества управления, прозрачности и подотчетности центральных банков можно обеспечить их долгосрочную независимость. Это самый верный шаг к восстановлению доверия общественности к центральным банкам как надежным поборникам неинфляционной экономической политики, создающей рабочие места.

*****

Тобиас Адриан — финансовый советник и директор Департамента денежно-кредитных систем и рынков капитала Международного Валютного Фонда (МВФ). В этом качестве он возглавляет работу МВФ в сфере надзора за финансовым сектором, денежно-кредитной и макропруденциальной политики, финансового регулирования, управления долгом и рынков капитала. Он также курирует деятельность в области развития потенциала в странах-членах МВФ. До начала работы в МВФ г-н Адриан занимал должность старшего вице-президента Федерального резервного банка Нью-Йорка и заместителя директора Группы исследований и статистики.

Г-н Адриан преподавал в Принстонском университете и Университете Нью‑Йорка и имеет множество публикаций в экономических и финансовых журналах, в том числе в American Economic Review, Journal of Finance, Journal of Financial Economics и Review of Financial Studies. Он имеет докторскую степень Массачусетского технологического института, магистерскую степень Лондонской школы экономики, диплом Университета Гёте во Франкфурте и степень бакалавра Университета Дофин в Париже. Он получил аттестат о среднем образовании по литературе и математике в школе Гумбольдта в Бад-Хомбурге.

Ашраф Хан — старший эксперт по финансовому сектору в Департаменте денежно-кредитных систем и рынков капитала МВФ. Он руководит работой ДДК по вопросам качества управления, прозрачности, управления рисками и управления денежными средствами в центральном банке. Он также участвует в работе Фонда в области финансовых технологий и исламских финансов и осуществляет управление базой данных МВФ по законодательству о центральных банках.

До прихода в МВФ Ашраф работал руководителем департамента управления и бухгалтерского учета в Центральном банке Нидерландов, советником по торговой политике ВТО в Министерстве экономики Нидерландов и корпоративным юристом в CMS Derks Star Busmann.

Он имеет степень магистра частного права Нидерландов и степень магистра международного права от Свободного университета в Амстердаме, а также степень магистра философии от Университета Джавахарлала Неру, Нью-Дели.

Ашраф был членом-учредителем совета Финансовой школы Дуйзенберга в Амстердаме и опубликовал большое число статей по вопросам качества управления и управления рисками.

