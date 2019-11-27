Посещение завода «Адмиралтейские верфи»

Source: President of Russia – Kremlin

Главе государства продемонстрировали закладную секцию судна, к которой он прикрепил табличку с названием корабля. Запланированная дата сдачи заказа по госконтракту – 25 ноября 2024 года.

«Николай Зубов» является универсальным судном, объединяющим качества буксира, ледокола и патрульного корабля, способного преодолевать лед толщиной до 1,5 метра. Корабль предназначен для охраны и мониторинга арктических водных ресурсов, конвоирования и буксировки в порт задержанных судов. Кроме того, он может использоваться для сопровождения и поддержки судов обеспечения, участвовать в спасательных операциях и перевозить специальные грузы в контейнерах на верхней палубе. Зона действия судна – от тропиков до Арктики. На корабле зарезервировано место для размещения ударного ракетного оружия. Кроме того, судно будет оснащено вертолетной площадкой и вертолетным ангаром для базирования вертолета и беспилотных летательных аппаратов, двумя скоростными катерами, а также автоматической артиллерийской установкой АК-176МА.

Президент кратко пообщался с работниками предприятия.

В ходе посещения завода Президента сопровождали Министр промышленности и торговли Денис Мантуров, гендиректор АО «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков, Министр обороны Сергей Шойгу, Заместитель Председателя Правительства Юрий Борисов, главнокомандующий ВМФ Николай Евменов, президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

«Адмиралтейские верфи» – базовое предприятие судостроительной отрасли, центр неатомного подводного кораблестроения России. В настоящее время в строительстве находятся две серии подводных лодок для ВМФ России, серия патрульных ледоколов для ВМФ, серия больших морозильных рыболовных траулеров и ледостойкая самодвижущаяся платформа «Северный полюс».

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Выступление на церемонии закладки патрульного корабля ледового класса «Николай Зубов»

В.Путин: Добрый день, дорогие друзья.

Искренне рад вас приветствовать и поздравить с закладкой нового российского боевого корабля «Николай Зубов». Это торжественное, приятное событие и для Военно-Морского Флота, и для предприятия «Адмиралтейские верфи». Уже 315 лет здесь строят корабли самого разного класса и назначения: от парусных судов до подводных лодок и ледоколов, продолжают дело и традиции многих поколений талантливых, умелых корабелов, приумножают славу России как великой морской державы.

Сегодня мы даем старт строительству уже второго новейшего, уникального по своим характеристикам, мощного патрульного корабля ледового класса. Он задуман, спроектирован так, чтобы нести службу именно в непростых, порой опасных и непредсказуемых северных условиях, эффективно решать максимально широкий спектр задач, обеспечивать торговое судоходство на Северном морском пути, научные работы и, конечно, надежно защищать наши рубежи и национальные интересы России в арктических широтах.

О такой технике, таких кораблях могли только мечтать первопроходцы, исследователи русского Севера, легендарные ученые-полярники, морские офицеры, мужеству, храбрости и воле которых покорялась сама природа. Одним из них был и Николай Николаевич Зубов – сильный, решительный человек, исследователь Арктики. Его имя, уверен, с честью и будет носить новый корабль.

Подчеркну, дальнейшее развитие ВМФ России во всех его составляющих было и остается в числе наших приоритетов. Будем решать эту стратегическую государственную задачу и дальше последовательно и качественно. И всегда рассчитываем на опыт, высокий профессиональный уровень, четкую, слаженную работу трудовых коллективов как «Адмиралтейских верфей», так и других наших судостроительных предприятий.

Искренне желаю удачи и успеха всем, кто будет строить этот корабль: инженерам, рабочим и, конечно, его будущему экипажу. Как принято говорить, семь футов под килем. Поздравляю вас.

MIL OSI