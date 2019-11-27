Посещение клуба дзюдо «Турбостроитель»

Source: President of Russia – Kremlin

Клуб дзюдо «Турбостроитель» – преемник спортивного клуба Ленинградского металлического завода, одного из старейших спортивных клубов города. Первые спортивные секции на ЛМЗ были организованы ещё в 1930-е годы. В сентябре 1969 года здесь открылась секция самбо под руководством Анатолия Рахлина, у которого в юности тренировался Владимир Путин. А.Рахлин одним из первых в стране начал готовить спортсменов по дзюдо, когда в СССР стал развиваться этот вид спорта. В этом году клуб отмечает 50-летие.

В сопровождении главы клуба Михаила Рахлина Президент осмотрел помещения клуба, наблюдал за тренировкой дзюдоистов. М.Рахлин также показал главе государства награды клуба и памятные вещи, в том числе принадлежавшие его отцу, А.Рахлину.

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В ходе посещения клуба Президент вручил госнаграды спортсменам и ветеранам клуба. Позже, во время беседы за чашкой чая, состоялся просмотр отрывка из фильма об Анатолии Рахлине «Тренер».

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Выступление на церемонии вручения государственных наград

В.Путин: Добрый день, дорогие друзья.

Хочу поздравить всех нас с юбилеем нашего родного клуба. Пятьдесят лет – это большая, круглая дата. Здесь я вижу в зале даже тех, которые начинали вместе со мной на Декабристов, 21. Сейчас условия другие. Нельзя назвать, что это какие-то выдающиеся условия, – стандартные, рабочие, – но всё-таки здесь поудобнее теперь, конечно, заниматься, тренироваться, это очевидно.

За пятьдесят лет клуб очень много сделал. Здесь я уж не говорю про то, что выпускники клуба завоёвывают самые престижные награды вплоть до олимпийского золота, такие тоже у нас есть. Но самое, как мне кажется, главное в другом – в том, что сохраняются традиции рядового спортивного клуба, который работает с детьми, как это делал Анатолий Семёнович.

Неудобно так говорить про себя, но мы такими же были, маленькими, сопливыми, бегали, носились по дворам. И в моей жизни, в моей судьбе спорт, этот клуб сыграл очень большую роль. Я уверен, что то же самое происходит с теми ребятишками, которых мы видели сегодня в спортивных залах, в тренировочном зале, на татами.

Хочу поблагодарить за это тех, кто продолжает это дело, тех, кто занимается с ребятами. И вообще, есть необходимость и возможность сказать даже пошире: не только тем, кто ведёт клуб «Турбостроитель», а вообще всем, кто занимается физической культурой, спортом, прежде всего с малышами, с детьми, помогает привить спортивные навыки, помогает поверить в себя, найти себя в жизни, отточить необходимые качества характера, для того чтобы добиваться успеха.

Вам большое спасибо. Позвольте пожелать вам успехов.

Ну, и приятная обязанность вручить государственные награды. Хотелось сделать это в Кремле, как обычно и положено это делать, или можно было поручить местному большому начальству. Но всё-таки мне кажется, что за конкретную работу, вот прямо в конкретном месте, в нашем родном доме будет оправдано вручить награды. Поздравляю вас.

Церемония награждения.

В.Путин: Ещё раз поздравляю вас всех. Ветеранов поздравляю с наградами, а тех, кто реально работает в спорте сегодня, поздравляю вдвойне. Хочу выразить надежду на то, что вы и дальше будете трудиться на благо людей, которым вы служите, на благо нашей страны. Потому что у нас есть на кого равняться, есть на что опереться и есть люди, которые могут добиваться самых ярких побед. Но этого не произойдёт, если рядом с ними не будут стоять такие люди, как вы.

Вам всего самого доброго. Поздравляю вас с наградами.

MIL OSI