Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в пленарном заседании Медицинского совета сети «РЖД Медицина».

Председатель Комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области принял участие в пленарном заседании Медицинского совета сети «РЖД Медицина», который прошел в Санкт-Петербурге.

Сенатор ответил на ряд вопросов участников мероприятия и журналистов. Говоря об актуальных вопросах развития транспортной медицины, требующих законодательного регулирования, парламентарий назвал проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров работников железнодорожного транспорта.

Валерий Рязанский принял участие в пленарном заседании Медицинского совета сети «РЖД Медицина»

«Для решения вопроса потребуется корректировка как Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», так и иных отраслевых федеральных законов в части установления возможности вышеуказанных медицинских осмотров с использованием телемедицинских технологий», — заявил Валерий Рязанский.

Говоря об участии негосударственных учреждений здравоохранения в реализации национальных проектов, сенатор указал, что федеральное законодательство разделило национальную систему здравоохранения на три сегмента – государственный, муниципальный, частный.

Федеральное законодательство разделило национальную систему здравоохранения на три сегмента – государственный, муниципальный, частный

«Хотя законодательство благоприятствует именно государственным и муниципальным организациям здравоохранения, региональные власти должны понимать, что эти преференции не должны обеспечиваться за счет частных учреждений здравоохранения», — уверен Валерий Рязанский.

Валерий Рязанский принял участие в пленарном заседании Медицинского совета сети «РЖД Медицина»

По словам законодателя, в этой ситуации региональные органы создают различного рода ограничения для деятельности негосударственных учреждений здравоохранения, не позволяя им интегрироваться в региональную систему здравоохранения. «Это нерациональное отношение к негосударственным учреждениям здравоохранения», — считает парламентарий.

По мнению сенатора, предприятия, реализующие корпоративные практики сохранения здоровья, закладывают основу для своего экономического роста. В итоге улучшается производительность, сокращаются дни нетрудоспособности, снижаются затраты на несчастные случаи и профессиональный риск. Государство же получит безусловную выгоду в случае достижения целей по сокращению смертности трудоспособного населения.

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В ходе дискуссии речь также шла о медицинских пунктах, основная задача которых — оказание первичной доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях, в экстренной и неотложной формах гражданам, находящимся в здании вокзала и в пределах станционных путей, в пассажирских и грузовых поездах дальнего следования и пригородного сообщения во время стоянки поезда.

«Сегодня отсутствуют нормативные правовые документы федеральных органов исполнительной власти по регламентации действий медицинских пунктов вокзалов, требования к их размещению, оснащению, штатной численности», — отметил сенатор. По его мнению, этот вопрос требует законодательного закрепления, по аналогии с деятельностью медицинских пунктов аэровокзалов.

Валерий Рязанский добавил, что в законодательстве существуют и другие «прорехи», которые необходимо устранять. Это касается вопросов телемедицины, прививочных материалов, подготовки кадров и создания условий для материальной мотивации людей, готовых приезжать работать в удалённые регионы.

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