Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Прогресс МС-13#МКС27.11.2019 10:30

Прогресс МС-13: назначена дата стыковки

Стыковка грузового корабля «Прогресс МС-13» с Международной космической станцией, запуск которого запланирован на 6 декабря 2019 года с космодрома Байконур, назначена на 9 декабря.

В связи с тем, что запуск американского грузового корабля Dragon миссии SpX-19 намечен на 4 декабря, стыковка — 7 декабря, а на 8 декабря агентство NASA предложило предусмотреть как резервный день, руководством полёта российского сегмента Международной космической станции принято решение установить дату стыковки корабля «Прогресс МС-13» 9 декабря по штатной трехсуточной схеме.

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