Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Космодромы#Байконур#Прогресс МС-1327.11.2019 14:30

Продолжается подготовка «Прогресс МС-13» к запуску

На Байконуре продолжается подготовка грузового корабля «Прогресс МС-13» к запуску по программе Международной космической станции, который запланирован на 6 декабря 2019 года с площадки 31 космодрома.

Специалисты предприятий Роскосмоса выполнили комплекс технологических операций по стыковке корабля с переходным отсеком блока третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2.1а». Переходный отсек обеспечивает стыковку космической головной части с блоком предыдущей ступени носителя и установку головного обтекателя.

Предполетная подготовка корабля по программе 74-й миссии снабжения Международной космической станции проводится в монтажно-испытательном корпусе космических аппаратов.

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