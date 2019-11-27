Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#ФИС27.11.2019 12:00

Роскосмос и ФИС подписали соглашение о сотрудничестве

Федерация интеллектуальной собственности (ФИС) и Госкорпорация «Роскосмос» будут сотрудничать в сфере формирования культуры управления правами интеллектуальной собственности в цифровой среде. Соответствующее соглашение подписали глава Федерации интеллектуальной собственности Сергей Матвеев и первый заместитель генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» Максим Овчинников.

По мнению Максима Овчинникова, у Роскосмоса есть огромный массив результатов интеллектуальной деятельности, представляющих значительную ценность как для самой корпорации, так и для российской экономики в целом.

«С одной стороны, это исторически накопленные привычные отчеты об исследованиях и разработках, охраняемые авторским правом. Зачастую в них содержится описание технических решений, которые не всегда целесообразно раскрывать через патентование. С другой стороны, мы имеем и радикально новые формы результатов, например, постоянно обновляемые базы спутниковых больших данных, в том числе дистанционного зондирования Земли», — объяснил Максим Овчинников.

При этом, как считает Овчинников, ни в России, ни в мире пока еще не сформировано универсальных и эффективных практик управления правами на такие разнородные объекты. Роскосмос может предложить качественно новые подходы к работе с интеллектуальной собственностью, в том числе созданной за счет средств федерального бюджета.

Сергей Матвеев отметил, что современное российское законодательство позволяет развивать новые механизмы, особенно с учетом появления новых дефиниций — таких, как «цифровые права».

«Крупные отечественные игроки в этом заинтересованы как никто другой. Еще недавно Госкорпорации не ставили перед собой задачу системного управления правами и трансфера технологий. Как правило, использование всех результатов интеллектуальной деятельности происходило во внутрикорпоративном контуре. Сегодня этот процесс нельзя игнорировать. Размещение любого заказа на НИОКР и/или изделие на предприятиях должно сопровождаться заключением лицензионных договоров. Отслеживать создание новых служебных результатов, не важно — это произведение, изобретение или промышленный образец — нужно как для предотвращения их утечки, так и для дальнейшей работы на глобальном рынке, чтобы доказывать, например, право преждепользования», — сказал Матвеев.

Глава ФИС добавил, что инфраструктурное решение IPChain позволяет реализовывать сложное правовое сопровождение с минимальными затратами в цифровой среде. ФИС и Роскосмос также планируют совместно разрабатывать новые подходы к выбору режимов охраны результатов интеллектуальной деятельности, а также критериев для определения тех объектов, которые могут быть использованы в гражданском секторе экономки, и механизмов их прозрачного лицензирования.

Внедрение современных практик управления интеллектуальной собственностью — от стимулирования авторов, инженеров, исследователей и конструкторов до охраны и лицензирования на глобальных рынках — позволят достигнуть так называемого «замкнутого цикла», то есть сравнять доходы от использования результатов интеллектуальной деятельности с инвестициями в их исследования и разработку.

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