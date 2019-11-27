Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Добрый день, уважаемые коллеги!

У нас сегодня приятное и большое событие. Этот важный инфраструктурный проект, который окончательно завершён сегодня, будет играть существенную роль и для Северо-Запада, и для всей страны. Это повышение конкурентоспособности регионов, по которым трасса проходит, это новые возможности для туристической отрасли, это повышение инвестиционной привлекательности в целом.

Я сейчас, когда нашего французского коллегу увидел, вспомнил, что он участвовал в подписании меморандума, который был подписан в Париже в 2006 году, тогда присутствовали я и президент Ширак. Очень приятно отметить, что проекты такого масштаба мы не только планируем, но и реализуем задуманное. Это говорит о том, что там и тогда, где и когда мы концентрируемся и работаем слаженно, мы добиваемся результата.

Хотел бы отметить и то обстоятельство, что это хороший пример государственно-частного партнёрства. И государство принимало участие, и частные компании, французские, турецкие строительные компании. Все работали как одна команда, на результат. И он достигнут.

Я бы попросил руководителей регионов, по которым проходит трасса, высказаться по поводу того, что вы, коллеги, об этом думаете, как собираетесь работать в этой связи. И хотел бы вот что сказать: ваша работа на этом не закончилась, а, может быть, наоборот, она только начинается. Почему? Трасса должна быть обустроена. А это в значительной степени – да не в значительной степени, а целиком и полностью – ваша задача. Дорожники своё дело сделали, трасса построена. А обустройство трассы как раз должно быть реализовано при вашем прямом участии. Это и пункты отдыха, заправки, питание, связь, интернет и так далее. Всё должно работать по-современному, так, как выглядит сама трасса.

Продолжение следует.

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