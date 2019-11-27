Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное27.11.2019 13:30

Соглашение о присоединении к блокчейн-инфраструктуре IPChain

Госкорпорация «Роскосмос» стала первой крупной государственной высокотехнологичной корпорацией, принявшей решение развернуть узел блокчейн-инфраструктуры.

Ассоциация IPChain и Роскосмос подписали соглашение о сотрудничестве, целью которого станет вовлечение наукоемких отраслей экономики в формирование рынка интеллектуальной собственности. Как отметил президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский, основная задача IPChain — установить взаимодействие между участниками рынка и максимально упростить ввод объектов интеллектуальной собственности в полноценный экономический оборот.

«Инфраструктура доверия IPChain объединяет значимых отраслевых игроков — органы власти, коммерческие сервисы, музыкальные студии, институты развития, включая Сколково и Роснано. Они могут напрямую, в реальном времени сотрудничать как друг с другом, так и с Роспатентом, и Судом по интеллектуальным правам. Однако Роскосмос первым среди крупных технологических корпораций государственного сектора принял решение выстраивать собственную систему управления в цифровой среде с использованием новейших технологий. В этом смысле узел блокчейн-инфраструктуры станет уникальным, ведь он будет пионером по созданию новых практик управления правами в корпоративном секторе», — пояснил Кричевский.

Первый заместитель генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» Максим Овчинников считает, что сегодня управление правами на результаты творческой, исследовательской, инженерной деятельности должно стать основой работы как подразделений Корпорации, так и ее партнеров.

«Права на такие результаты, как бы они не охранялись — авторским или патентным правом, в России или за ее пределами — являются наиболее ценным активом, которому долгие годы не уделялось достаточного внимания. Такие активы формируются десятилетиями. Роскосмосу нужно ускорить этот путь и восстановить интеллектуальную составляющую в структуре своих активов за очень короткий срок. Сделать это можно только с помощью цифровых технологий как с точки зрения глубины внутрикорпоративного проникновения, так и минимизации затрат», —отметил Овчинников.

По мнению исполнительного директора по контрактно-договорной работе Госкорпорации «Роскосмос» Георгия Форсова, с помощью инфраструктуры IPChain корпорация сможет полностью реализовать новые механизмы фиксации и перехода цифровых прав. Технология распределенных реестров одновременно повысит защищенность результатов, возможности доказательства факта их создания, перехода прав на них, в том числе в судах, но при этом сохраняет все достоинства формируемой корпорацией системы управления правами с учетом отраслевой специфики и уже разработанных средств автоматизации. Такие возможности в российском законодательстве появились лишь в октябре этого года.

Для авторов и разработчиков корпорации система управления «цифровыми правами» позволит создать новые механизмы стимулирования создания и использования результатов интеллектуальной деятельности.

Ранее на конференции Роскосмоса вице-президент по R&D Федерации интеллектуальной собственности Екатерина Чуковская и руководитель кафедры Центра частного права при Президенте Российской Федерации им. Алексеева Елена Павлова поднимали тему необходимости использования всего спектра авторских и патентно-правовых режимов для создания эффективной системы охраны и управления интеллектуальными правами.

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