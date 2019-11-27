Состоялась рабочая встреча Алексея Миллера и Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в РФ Владимира Семашко

Source: Gazprom in Russian

Релиз

27 ноября 2019, 13:50

Сегодня в Москве состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Российской Федерации Владимира Семашко.

Стороны обсудили актуальные направления сотрудничества «Газпрома» и Беларуси в газовой сфере. Особое внимание было уделено вопросам поставок российского газа в республику и его транспортировки по территории страны после 2019 года.

Отдельно отмечено, что «Газпром» своевременно подготовил газотранспортную систему Беларуси к эксплуатации в осенне-зимнем периоде 2019/2020 года. В ПХГ на территории республики создан необходимый оперативный резерв газа.

Справка

Между ПАО «Газпром» и ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» действуют контракты на поставку газа в Беларусь и его транспортировку через территорию республики до конца 2019 года.

Управление информации ПАО «Газпром»

Последние новости по теме

MIL OSI