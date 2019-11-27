С. Калашников: Российские регионы не в полной мере используют экономические возможности от эксплуатации малых водных объектов

Source: Russia – Council of the Federation

В Совете Федерации обсудили экономический аспект водохозяйственной деятельности и восстановление водных объектов малых рек.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Сергей Калашников КалашниковСергей Вячеславовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Брянской области провел «круглый стол» на тему «Водохозяйственная деятельность и восстановление водных объектов малых рек: экономический аспект».

«Круглый стол» на тему «Водохозяйственная деятельность и восстановление водных ресурсов малых рек: экономический аспект»

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«Круглый стол» на тему «Водохозяйственная деятельность и восстановление водных ресурсов малых рек: экономический аспект»

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«Круглый стол» на тему «Водохозяйственная деятельность и восстановление водных ресурсов малых рек: экономический аспект»

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«Круглый стол» на тему «Водохозяйственная деятельность и восстановление водных ресурсов малых рек: экономический аспект»

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«Круглый стол» на тему «Водохозяйственная деятельность и восстановление водных ресурсов малых рек: экономический аспект»

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Ирек Ялалов

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«Круглый стол» на тему «Водохозяйственная деятельность и восстановление водных ресурсов малых рек: экономический аспект»

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Сергей Калашников

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«Круглый стол» на тему «Водохозяйственная деятельность и восстановление водных ресурсов малых рек: экономический аспект»

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«Круглый стол» на тему «Водохозяйственная деятельность и восстановление водных ресурсов малых рек: экономический аспект»

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«Круглый стол» на тему «Водохозяйственная деятельность и восстановление водных ресурсов малых рек: экономический аспект»

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«Круглый стол» на тему «Водохозяйственная деятельность и восстановление водных ресурсов малых рек: экономический аспект»

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Сергей Калашников

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«Круглый стол» на тему «Водохозяйственная деятельность и восстановление водных ресурсов малых рек: экономический аспект»

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«Круглый стол» на тему «Водохозяйственная деятельность и восстановление водных ресурсов малых рек: экономический аспект»

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«Круглый стол» на тему «Водохозяйственная деятельность и восстановление водных ресурсов малых рек: экономический аспект»

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«Круглый стол» на тему «Водохозяйственная деятельность и восстановление водных ресурсов малых рек: экономический аспект»

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«Круглый стол» на тему «Водохозяйственная деятельность и восстановление водных ресурсов малых рек: экономический аспект»

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«Круглый стол» на тему «Водохозяйственная деятельность и восстановление водных ресурсов малых рек: экономический аспект»

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«Круглый стол» на тему «Водохозяйственная деятельность и восстановление водных ресурсов малых рек: экономический аспект»

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«Круглый стол» на тему «Водохозяйственная деятельность и восстановление водных ресурсов малых рек: экономический аспект»

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«Круглый стол» на тему «Водохозяйственная деятельность и восстановление водных ресурсов малых рек: экономический аспект»

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«Круглый стол» на тему «Водохозяйственная деятельность и восстановление водных ресурсов малых рек: экономический аспект»

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«Круглый стол» на тему «Водохозяйственная деятельность и восстановление водных ресурсов малых рек: экономический аспект»

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«Круглый стол» на тему «Водохозяйственная деятельность и восстановление водных ресурсов малых рек: экономический аспект»

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В мероприятии приняли участие член Комитета СФ по экономической политике Ирек Ялалов, ЯлаловИрек Ишмухаметовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Башкортостан представители Государственной Думы, федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и общественных организаций.

«Российские регионы не получают той должной экономической прибыли, которую они могли бы получать при использовании малых водных объектов», — отметил Сергей Калашников.

Федеральный проект по сохранению и оздоровлению акватории реки Волги, не может быть исполнен без оздоровления малых водных объектов в ее бассейне

Сенатор высказал убеждение, что Федеральный проект по сохранению и оздоровлению акватории реки Волги, не может быть исполнен без оздоровления малых водных объектов в ее бассейне.

Сергей Калашников обратил внимание на ситуацию с хозяйствованием на водных объектах в субъектах РФ. Он привел данные, в соответствии с которыми в экономическом освоении водные объекты российских регионов занимают менее 0,5 проц.

«Следует отметить, что практика применения нормативно-правовых актов в сфере водного хозяйства показывает необходимость их постоянного совершенствования», — подчеркнул законодатель.

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По мнению сенатора, необходимо предоставить больше полномочий региональным и даже муниципальным властям при использовании водных ресурсов с привлечением частно-государственного партнерства.

Участники «круглого стола» обозначили решение проблемы сточных вод, загрязнения окружающей среды и в целом экологии. Обсуждены темы организации рыбоводческой деятельности, гигиенических нормативов и ответственности, связанных с использованием малых водных объектов.

Также затронуты вопросы охраны бассейнов рек, в том числе малых рек, от диффузных загрязнений в городах и других населенных пунктах Российской Федерации, которые обусловлены талыми, ливневыми, дренажными водами.

Отмечено, что одним из основных факторов, оказывающих негативное влияние на развитие водохозяйственного комплекса, является отсутствие системного подхода к модернизации и восстановлению данной отрасли, подкрепленного финансированием.

По итогам «круглого стола» приняты рекомендации, которые после доработки будут направлены в Правительство РФ, Государственную Думу, Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Генеральную прокуратуру РФ и в профильные структуры субъектов РФ.

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