А. Епишин: Интерес ко Дню тверской книги в Москве продолжает расти

Source: Russia – Council of the Federation

А. Епишин и В. Лукин приняли участие в этом мероприятии.

Заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Тверской области Андрей Епишин ЕпишинАндрей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Тверской области принял участие в проведении Дня тверской книги в Москве.

В мероприятии, прошедшем в Доме русского зарубежья им. А. Солженицына, также участвовал заместитель председателя Комитета СФ по международным делам, представитель от исполнительного органа государственной власти Тверской области Владимир Лукин. ЛукинВладимир Петровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Тверской области

Литературные встречи в Москве способствуют успешному продвижению новых книг тверских авторов

По словам Андрея Епишина, проводимый уже в 14-й раз День тверской книги вызывает большой интерес столичной общественности и гостей столицы, а литературные встречи в Москве способствуют успешному продвижению новых книг тверских авторов, знакомят с историей и культурой древней тверской земли, её современностью.

«Такие традиции нужно беречь и преумножать. В России всегда любили читать, знали и ценили хорошие книги. И наша Тверская область — это не только благодарные читатели и почитатели талантов, но и замечательные авторы, чье творчество вошло в общее российское наследие», — отметил сенатор.

Андрей Епишин поблагодарил Ассоциацию Тверских землячеств за организацию мероприятия. В его рамках была развернута выставка-продажа книг с тверской символикой. Кроме того, состоялась презентация книжных новинок на тему «Тверская область и туризм: через книги и сетевые коммуникации». Также были продемонстрированы видеофильмы об этом регионе.

Традиционно участниками Дня тверской книги стали писатели, политики, историки, краеведы, деятели культуры, искусствоведы, библиотекари и музейные работники.

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