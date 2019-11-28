Source: Russia – Council of the Federation

В Совете Федерации состоялась встреча сенаторов с делегатами съезда Национальной ассоциации развития местного самоуправления.

Сенаторы встретились с делегатами съезда Национальной ассоциации развития местного самоуправления.

Со вступительным словом выступили заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Турчак ТурчакАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Псковской области и заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Виталий Мутко.

По словам Андрея Турчака, настоящее мероприятие исключительно важно с точки зрения объединения опыта и усилий муниципального сообщества и особое значение оно имеет в контексте реализации национальных проектов.

Встреча сенаторов с делегатами съезда Национальной ассоциации развития местного самоуправления

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Встреча сенаторов с делегатами съезда Национальной ассоциации развития местного самоуправления

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Встреча сенаторов с делегатами съезда Национальной ассоциации развития местного самоуправления

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Встреча сенаторов с делегатами съезда Национальной ассоциации развития местного самоуправления

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Встреча сенаторов с делегатами съезда Национальной ассоциации развития местного самоуправления

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Встреча сенаторов с делегатами съезда Национальной ассоциации развития местного самоуправления

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Встреча сенаторов с делегатами съезда Национальной ассоциации развития местного самоуправления

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Встреча сенаторов с делегатами съезда Национальной ассоциации развития местного самоуправления

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Встреча сенаторов с делегатами съезда Национальной ассоциации развития местного самоуправления

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Встреча сенаторов с делегатами съезда Национальной ассоциации развития местного самоуправления

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Андрей Турчак

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Встреча сенаторов с делегатами съезда Национальной ассоциации развития местного самоуправления

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Андрей Турчак

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Встреча сенаторов с делегатами съезда Национальной ассоциации развития местного самоуправления

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Виталий Мутко

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Встреча сенаторов с делегатами съезда Национальной ассоциации развития местного самоуправления

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Встреча сенаторов с делегатами съезда Национальной ассоциации развития местного самоуправления

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Олег Мельниченко

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Встреча сенаторов с делегатами съезда Национальной ассоциации развития местного самоуправления

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Встреча сенаторов с делегатами съезда Национальной ассоциации развития местного самоуправления

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Встреча сенаторов с делегатами съезда Национальной ассоциации развития местного самоуправления

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«Реализация национальных проектов впервые происходит в таком масштабе и в довольно сжатые сроки. Многие правила и механизмы создаются впервые, что особенно четко проявляется при их реализации на муниципальном уровне. «На земле» реализуется основной массив конкретных задач. Эффективная реализация нацпроектов невозможна без самого приближенного к людям уровня власти – муниципального. Именно здесь проекты и программы воплощаются в конкретные социальные и инфраструктурные объекты», — сказал сенатор.

Реализация национальных проектов впервые происходит в таком масштабе и в довольно сжатые сроки

«Успех этой работы во многом зависит от того, как будет выстроено взаимодействие всех уровней публичной власти, местного населения, общественных и экспертных структур», — подчеркнул Андрей Турчак.

По его мнению, непременным условием является тесное взаимодействие с населением и обеспечение эффективной «обратной связи».

«Необходимо унифицировать систему сбора информации с мест, делать ее доступной для всех органов, лиц и организаций, участвующих в принятии решений, связанных с национальными проектами, в первую очередь для людей. Это должно являться для Ассоциации одним из главных приоритетов», — считает законодатель.

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Андрей Турчак отметил особую важность реализации мероприятий нацпроектов, имеющих социальную направленность. Законодатель обозначил ряд других актуальных вопросов, которые обсуждались 5 ноября на заседании Совета по местному самоуправлению при Совете Федерации.

В частности, сенатор затронул вопрос подготовки высококвалифицированных кадров, особенно муниципального уровня. «Решить эту проблему могла бы эффективно функционирующая система обучения специалистов органов местного самоуправления навыкам проектной деятельности и современным управленческим технологиям. Национальная ассоциация развития МСУ должна подключиться к этой работе».

Также Андрей Турчак коснулся темы цифровизации МСУ в рамках национального проекта «Цифровая экономика». «Предстоит масштабная работа по цифровой трансформации муниципального управления. Важно обеспечить полное и своевременное информирование населения о том, что делается, что сделано и что планируется сделать в рамках национальных проектов на конкретных территориях. Люди хотят знать и понимать, что даст конкретный нацпроект для него, здесь и сейчас, а не в какой‑то отдаленной перспективе. К этой работа тоже должна подключиться ваша Ассоциация».

«Национальные проекты — наша огромная совместная работа. От консолидации усилий муниципального сообщества зависит ее результат», — заключил Андрей Турчак.

Виталий Мутко подчеркнул, что в муниципальном сообществе давно назрел вопрос объединения общественных сил и движений, которые развивают местное самоуправление. «Основная задача Ассоциации вовлечь население и органы местного самоуправления в процесс реализации национальных проектов. Важно проводить единую муниципальную повестку», — считает Виталий Мутко. По его словам, Правительство РФ поддерживает создание Ассоциации и готово к сотрудничеству.

В ходе встречи сенаторов с делегатами съезда Национальной ассоциации развития местного самоуправления рассмотрены вопросы повышения эффективности взаимодействия муниципальных структур с целью обеспечения реализации национальных проектов.

В частности, председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, первый заместитель председателя Высшего Совета НАМСУ Олег Мельниченко МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области сообщил о работе НАМСУ, профильных и окружных комиссий в контексте реализации национальных проектов. По его словам, Ассоциацией будет организован мониторинг реализации национальных проектов на местах и по его результатам подготовлены предложения по совершенствованию механизмов участия местного самоуправления в реализации национальных проектов.

Председатель Высшего Совета Ассоциации, депутат Государственной Думы Виктор Кидяев отметил, что задачей Ассоциации является объединение усилий всех общественных организаций, региональных советов муниципальных образований, органов государственной власти и местного самоуправления в формировании консолидированной позиции по вопросам развития местного самоуправления, учитывая при этом особенности и мнение всех российских муниципалитетов.

Председатель Правления Национальной ассоциации развития местного самоуправления Иван Цецерский проинформировал о том, что съездом принято решение о переименовании Ассоциации во Всероссийскую ассоциацию развития местного самоуправления.

О планах работы Комиссии по вопросам здравоохранения и демографии рассказал первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Игорь Каграманян. КаграманянИгорь Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области

Член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Павел Тараканов ТаракановПавел Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Тюменской области проинформировал о планах работы Комиссии по проектам «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт».

Заместитель председателя Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Наговицын НаговицынВячеслав Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Бурятия раскрыл планы работы Комиссии по развитию законодательства в области местного самоуправления.

В обсуждении участвовали руководители профильных министерств и ведомств, представители органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных организаций, научного и экспертного сообщества.

Национальная ассоциация развития местного самоуправления была учреждена 17 мая 2019 года. В состав Ассоциации вошли наиболее крупные и авторитетные общественные организации России в сфере местного самоуправления и объединения муниципальных образований, в числе которых Общероссийский Конгресс муниципальных образований, Всероссийский Совет местного самоуправления, Союз Российских городов, Ассоциация городов Поволжья, Союз городов Центра и Северо-Запада России, Международная ассамблея столиц и крупных городов, Ассоциация развития исторических поселений «Русская провинция», Ассоциация ЗАТО атомной промышленности.

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