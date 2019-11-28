А. Чернецкий провел прием граждан в Екатеринбурге

Source: Russia – Council of the Federation

Участники беседы обсудили транспортное сообщение, озеленение районов, перспективы строительства второй ветки метро.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Аркадий Чернецкий ЧернецкийАркадий Михайловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Свердловской области провел в Екатеринбурге прием граждан.

Жители города в ходе встречи затронули ряд вопросов, касающихся перспектив развития отдельных микрорайонов и создания комфортных условий для проживания.

Аркадий Чернецкий провёл приём граждан

Поднимались такие темы, как транспортное сообщение, нехватка мест в школах и детских садах, озеленение районов. Обсуждались перспективы строительства второй ветки метро в городе.

«Я со своей стороны на уровне Совета Федерации продолжу лоббировать вопрос развития такого вида транспорта, как метрополитен в городах России, а, следовательно, и в Екатеринбурге».

Посетители, представляющие интересы жителей пос. Шабры, затронули тему предполагаемого строительства мусороперерабатывающего комплекса.

«В городе более 1,5 миллионов человек и, разумеется, для обеспечения нормальной жизнедеятельности необходимо решать вопрос переработки и утилизации мусора. И подходить к решению следует разумно — с привлечением новейших технологий, с учетом норм, правил и мнения граждан. Нужно искать компромисс, выстраивать диалог власти и жителей», — считает Аркадий Чернецкий.

В ходе приёма сенатор принял и несколько вопросов личного характера, касающихся улучшения жилищных условий. В рамках своей компетенции он рассмотрит заявления и предоставит мотивированный ответы.

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