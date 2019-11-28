В Воронежской области по иску прокурора освобожден незаконно занятый в историческом центре г. Воронежа земельный участок

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Решением Центрального районного суда г. Воронежа Воронежской области удовлетворено исковое заявление прокурора г. Воронежа, предъявленное в интересах субъекта Российской Федерации – Воронежской области, предъявленное в интересах субъекта Российской Федерации – Воронежской области, об освобождении земельного участка путем сноса самовольно возведенного строения, расположенного в историческом центре г. Воронежа.

Основанием для обращения прокурора в суд послужили следующие обстоятельства. Поскольку владельцы незаконного кафе длительное время уклонялись от исполнения судебного решения, суд предоставил право департаменту имущественных и земельных отношений Воронежской области самостоятельно осуществить демонтаж названного объекта.

После проведения соответствующих торгов с подрядной организацией заключен государственный контракт на снос самовольно возведенного кафе.

В настоящее время незаконно возведенный в историческом центре Воронежа объект недвижимости снесен, решение суда исполнено в полном объеме.

Принятыми мерами прокурорского реагирования нарушения градостроительного и земельного законодательства устранены.

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