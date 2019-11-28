В Карачаево-Черкесской Республики прокуратура направила в суд уголовное дело о незаконном сбыте наркотических средств в крупном и особо крупном размерах

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Карачаево-Черкесской Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летней гражданки Республики Казахстан и 28-летней гражданки Республики Молдавия. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «г» ч.4 ст.228.1 (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием электронных сетей, в крупном размере, организованной группой), ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 Уголовного кодекса РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием электронных сетей, в особо крупном размере, организованной группой) Уголовного кодекса РФ.

По версии следствия, злоумышленницы по преступному сговору с неустановленными лицами вошли в состав организованной группы, занимающейся распространением наркотических средств. В период времени с сентября по ноябрь 2018 г. обвиняемые, проживая в г.Кисловодске Ставропольского края, получали от руководителя организованной группы сведения о местах нахождения на территории г. Черкесска Карачаево-Черкесской Республики оптовых партий героина, расфасованных на более мелкие партии. После этого прибыв в Карачаево-Черкесию, приобретали наркотики в целях их последующего сбыта. Распространение наркотиков осуществлялось путем использования «закладок» после проведения потребителями оплаты через электронную платежную систему.

Противоправная деятельность обвиняемых пресечена сотрудниками правоохранительных органов, из незаконного оборота изъято 126 гр. наркотических средств.

Уголовное дело направлено в Черкесский городской суд Карачаево-Черкесской Республики для рассмотрения по существу.

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