Source: Russia – Council of the Federation

Председатель СФ провела заседание Совета при Президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

В Екатерининском зале Московского Кремля состоялось заседание Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей на тему «Реализация мероприятий Десятилетия детства в рамках приоритетных национальных проектов, утвержденных Указом Президента России «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Провела мероприятие Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга

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Председатель СФ подчеркнула, что по итогам предыдущего заседания Совета главой государства был дан ряд поручений. Принято решение о включении в планы реализации Десятилетия детства мероприятий, направленных на формирование системы воспитания подрастающего поколения. Не осталась без внимания просьба разработать комплекс мер по повышению статуса учителя, идея о воссоздании государственной киностудии детско-юношеских фильмов и ряд других.

«Десятилетие детства стартовало немного раньше национальных проектов. Но по своей сути, по целям, они, на мой взгляд, очень близки», — сказала глава СФ.

Глава СФ предложила посмотреть на нацпроекты через призму задач Десятилетия детства и проанализировать, насколько полно вопросы семьи, материнства, отцовства и детства учтены в масштабных стратегических целях государства, какие пробелы в государственной семейной политике ещё предстоит заполнить.

Заседание Совета при Президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей

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Заседание Совета при Президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей

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Заседание Совета при Президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей

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Заседание Совета при Президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей

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Заседание Совета при Президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей

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Заседание Совета при Президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей

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Заседание Совета при Президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей

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Заседание Совета при Президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей

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В эту работу должны быть включены и федеральные органы власти, и регионы, некоммерческие организации, родительская общественность и сами семьи, которые сегодня выходят с конкретными инициативами. «Одну из задач нашего Совета вижу в том, чтобы поддержать такие общественные инициативы, помочь их реализовать. В том числе в рамках национальных проектов. Только так мы сможем добиться того, чтобы эффект от реализации национальных проектов и мероприятий Десятилетия детства почувствовали в каждой российской семье».

Валентина Матвиенко напомнила, что в своём Послании Президент России подчеркнул, что одна из главных задач сегодня – повышение уровня благосостояния семей с детьми. «Эта работа уже ведётся путём расширения материальных гарантий: за счёт различных выплат, внедрения социального контракта, установления налоговых льгот».

Глава СФ отметила, что решается задача по обеспечению доступности жилья для семей, в том числе благодаря использованию льготной ипотеки. Но, к сожалению, сегодня 35 процентов семей просто не слышали о существующих льготах. «Необходимо в кратчайшие сроки создать эффективную систему информирования граждан о доступных им возможностях, предоставляемых государством. Прежде всего, это должно стать задачей регионов и муниципалитетов».

Одна из главных задач сегодня – повышение уровня благосостояния семей с детьми

Кроме того, считает Валентина Матвиенко, для решения жилищных проблем семей с детьми, нужно стимулировать строительство социального жилья, использовать беспроцентную ссуду. Подобный опыт в ряде регионов уже есть. Его надо изучать и по возможности шире применять.

Другой важный момент, по словам Председателя СФ, — обеспечение занятости родителей. Сегодня реализуются программы переобучения и повышения квалификации, которые позволяют молодым мамам в декрете оставаться конкурентоспособными на рынке труда. Содействовать занятости женщин будет и стопроцентная доступность мест в дошкольных образовательных учреждениях. «Здоровье детей, пожалуй, – самая чувствительная среди обсуждаемых сегодня тем. И национальные проекты, и мероприятия «Десятилетия детства» ориентированы на создание эффективной системы детского здравоохранения. Наша задача за этот период — привести в порядок все детские больницы, поликлиники, переоснастить их, обеспечить кадрами, создать новые современные центры».

Также спикер СФ отметила, что особое внимание должно быть уделено формированию здорового образа жизни детей. В связи с этим на передний план выходят вопросы развития школьного спорта и медицины, улучшения качества питания детей. Со стороны парламентариев подготовлен ряд законопроектов, которые помогут наладить оказание медицинской помощи в детских садах и школах, позволят навести порядок в организации питания детей в учреждениях образования и летних оздоровительных лагерях.

Следующим важным моментом глава СФ назвала качественную организацию детского отдыха. В этом направлении сегодня лидерами являются Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург. Если же говорить об организации отдыха детей в стране в целом, то положение пока далеко от идеального. Только для трети российских школьников организован досуг и оздоровление в период каникул, подчеркнула спикер.

Среди причин она назвала сокращение количества организаций отдыха и оздоровления детей. За 6 лет их стало меньше на 11 процентов. На четверть меньше стало детских санаториев. С каждым годом из‑за обветшавшей инфраструктуры всё меньше остаётся летних лагерей. «А ведь очень важно знать где, с кем и как проводит каникулы ребёнок. Это не только вопрос его здоровья, но и социализации, становления личности».

Валентина Матвиенко напомнила, что для законодательного урегулирования этой сферы в этом году уже приняты два закона, направленные на повышение уровня безопасности пребывания ребят в организациях отдыха и оздоровления. И ещё несколько законопроектов находятся в работе. «В свою очередь органам власти и муниципалитетам в регионах следует принять меры по недопущению сокращения детских лагерей».

Валентина Матвиенко считает, что нужна специальная госпрограмма развития инфраструктуры детского отдыха и оздоровления, чтобы уникальный опыт Артека, Сириуса, других крупных детских центров распространялся в регионы и становился доступным для каждого ребёнка.

«В рамках исполнения поручения Президента мы с Дмитрием Козаком недавно провели совещание, в котором приняли участие представители Республики Крым, министры, заместители министров, члены Совета Федерации. По итогам договорились, что Евпатория должна стать образцовым местом отдыха и оздоровления детей, я бы даже сказала, Всероссийской детской здравницей. До конца текущего года должен быть утверждён соответствующий план мероприятий по созданию в Евпатории детского реабилитационного центра мирового уровня», — сообщила глава СФ.

При этом она обратила внимание, что региональные и муниципальные бюджеты не в состоянии самостоятельно «потянуть» расходы на организацию детского отдыха. «Чтобы привлечь инвесторов и максимально задействовать механизмы государственно-частного партнёрства, на законодательном уровне необходимо разработать систему мотивационных и экономических стимулов». Она также предложила подумать о создании на федеральном уровне координационного органа по летнему отдыху, оздоровлению и занятости детей и подростков.

По словам Валентины Матвиенко, другой важнейшей задачей государственной политики является обеспечение безопасности детей. «Это комплексный вопрос, но начать нужно с первоочередных мер. В частности, необходимо как можно скорее в каждой школе, в каждом детском саду установить современное охранное оборудование».

Председатель СФ проинформировала, что недавно Министерство просвещения провело анализ, по результатам которого сегодня на эти цели нужно выделить дополнительно порядка 100 млрд руб.

Глава СФ считает, что особого внимания заслуживает вопрос культурного развития детей. Эта тема отдельно отражена в рамках мероприятий Десятилетия детства. Реализуется соответствующий национальный проект «Культура». Ведётся серьёзная работа. Идёт реконструкция театров юного зрителя. Предусмотрено создание новых детских школ искусств, оснащение действующих современным оборудованием и многое другое. «Для эффективного движения вперёд мы в режиме онлайн должны отслеживать ход реализации Десятилетия детства, постоянно синхронизировать его с реальными потребностями семей с детьми».

По словам Валентины Матвиенко, впереди разработка нового плана на период до 2023 г. В этой связи она обратила внимание на финансирование мероприятий Десятилетия. «Нужно предусмотреть выделение достаточного объёма средств. При этом необходимо вновь вернуться к вопросу о составлении консолидированного детского бюджета. Сейчас формируемый федеральный детский бюджет не отражает полную картину расходов регионов, а ведь на плечи субъектов ложится львиная доля затрат», — отметила глава СФ. «Нужно понимать, сколько каждый конкретный регион тратит на детей. Это первый шаг по выстраиванию эффективной системы поддержки семьи и детей», — сказала Председатель СФ. Она напомнила, что во время реализации Национальной стратегии действий в интересах детей такой аудит эффективно помогала осуществлять Счётная палата. «Полагаю, что и сегодня работа в рамках Десятилетия детства должна быть выстроена в аналогичном ключе».

Валентина Матвиенко считает необходимым, чтобы Правительство разработало единую методику расчёта данных показателей для регионов, тогда у всех субъектов будет чёткое понимание, каким образом «детские» деньги должны быть отражены в их бюджетах. Председатель СФ обратилась к Министру финансов Антону Силуанову с просьбой поддержать Совет в этом вопросе.

Глава СФ отметила, что на реализацию нацпроектов государством выделены беспрецедентные средства. При этом на сегодняшний день уровень исполнения расходов по нацпроектам крайне низкий. «Нужно разобраться, в чём здесь причины, и добиться эффективного расходования каждого государственного рубля», — считает спикер СФ.

«Работа с детьми, на благо семьи и детей требует максимальной концентрации, постоянного внимания и совместных усилий всех органов власти, всего общества. Именно поэтому Десятилетие детства – это по своей сути наш главный общенациональный проект», — заявила Валентина Матвиенко.

Заместитель Председателя Государственной Думы, руководитель рабочей группы по подготовке заседания Совета Ирина Яровая познакомила с предложениями рабочей группы. В частности, она отметила важность формирования национального плана действий с 2021 г. Кроме того, Ирина Яровая предложила разработать критерии создания «семейного капитала».

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова в своем выступлении представила статистику снижения детской смертности в стране.

В обсуждении темы заседания приняли участие Руководитель Администрации Президента Российской Федерации Антон Вайно, заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова, КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан члены Совета Федерации, Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, президент Благотворительного фонда Елены Исинбаевой Елена Исинбаева, Ответственный секретарь Совета Зинаида Драгункина и другие участники и члены Совета.

В рамках заседания Совета был рассмотрен широкий круг вопросов.

С экспертизой содержания и реализации программ воспитания, реализуемых в общеобразовательных организациях, и о выявлении и профилактике деструктивных проявлений в подростково-молодежной среде, ознакомил Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Сергей Кравцов.

Директор муниципального бюджетного образовательного учреждения Краснослободской основной школы г. Бор (Нижегородская школа) Николай Лезов привел пример взаимоисключающих требований к организации школьной деятельности. Также он предложил создать сетевую образовательную программу, которая повысит возможности получения знаний, в первую очередь в регионах.

О воспитании гармонично развитой и социально ответственной личности на основе цивилизационного наследия России рассказал заместитель директора Дирекции информационных программ «Вести» Андрей Медведев.

Руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков сообщил о формировании отдельного раздела статистического и аналитического учета Плана «Десятилетия детства».

О необходимости разработки долгосрочной государственной программы фундаментальных и прикладных научных исследований в сфере охраны здоровья детей и профилактики детской инвалидности рассказала научный руководитель Научно-исследовательского клинического института педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева, ведущий детский кардиолог России Мария Школьникова.

С возрастной идентификацией пользователей в социальных сетях в целях недопущения предоставления несовершеннолетним доступа к информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, ознакомил генеральный директор АНО «Институт научно-общественной экспертизы» Сергей Рыбальченко.

Проблемы детской онкологии проанализировал заместитель генерального директора – директор Института онкологии, радиологии и ядерной медицины Александр Карачунский.

По итогам заседания было принято решение с рекомендациями в адрес Правительства РФ, Счетной палаты РФ, министерств и ведомств, руководителей субъектов РФ.

В частности, Счетной палате Российской Федерации рекомендуется провести анализ эффективности использования средств федерального бюджета, направленных на государственную поддержку семьи и детей.

Участники встречи планируют провести следующее заседание Совета в первом полугодии 2020 г. на тему «Роль и место общественных институтов и некоммерческих организаций в реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей».

Совет сформирован в ноябре 2018 г. в целях реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей, подготовки предложений Президенту РФ по ее совершенствованию, осуществлению общественного контроля за выполнением планов мероприятий в рамках Десятилетия детства.

Возглавляет Совет Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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