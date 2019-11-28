В. Матвиенко проводит заседание Совета при Президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей

Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие посвящено вопросам реализации мероприятий Десятилетия детства в рамках приоритетных национальных проектов.

В Екатерининском зале Московского Кремля проходит заседание Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей на тему «Реализация мероприятий Десятилетия детства в рамках приоритетных национальных проектов, утвержденных Указом Президента России «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

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Проводит мероприятие Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга

В обсуждении темы заседания принимают участие Руководитель Администрации Президента Российской Федерации Антон Вайно, заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова, КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан члены Совета Федерации, Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, заместитель Председателя Государственной Думы, руководитель рабочей группы по подготовке заседания Совета Ирина Яровая, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова, президент Благотворительного фонда Елены Исинбаевой Елена Исинбаева, Ответственный секретарь Совета Зинаида Драгункина и другие участники и члены Совета.

Совет сформирован в ноябре 2018 г. в целях реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей, подготовки предложений Президенту РФ по ее совершенствованию, осуществлению общественного контроля за выполнением планов мероприятий в рамках Десятилетия детства.

Возглавляет Совет Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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