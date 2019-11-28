В. Матвиенко: Совет Федерации активно поддерживает дальнейшее расширение сотрудничества между регионами России и Германии

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель СФ приняла участие в открытии 12-ой Российско-Германской сырьевой конференции.

Председатель СФ Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга приняла участие в открытии 12-ой Российско-Германской сырьевой конференции в Санкт-Петербурге.

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«Конференция стала важнейшей площадкой для обсуждения актуальных аспектов сотрудничества России и Германии в энергетической сфере», — сказала Валентина Матвиенко.

Она отметила, что в этом году центральными темами конференции стали углубление взаимодействия в области устойчивого развития и создания экономики замкнутого цикла и дальнейшее расширение сотрудничества между регионами России и Германии, которое Совет Федерации поддерживает самым активным образом.

Валентина Матвиенко подчеркнула важность торгово-экономического сотрудничества России и Германии. «Совместные проекты реализуются в автомобильной промышленности, машиностроении, строительстве, торговле, в сфере цифровых технологий. При этом, стратегическим направлением сотрудничества остается топливно-энергетический комплекс. Германия остается крупнейшим покупателем российского природного газа, а успешная реализация проекта Северный поток-2 позволит укрепить позиции Германии как ведущего распределительного газового центра в Европе», — сказала Валентина Матвиенко.

Успешная реализация проекта Северный поток-2 позволит укрепить позиции Германии как ведущего распределительного газового центра в Европе

По ее словам, хорошими темпами развивается российско-германское межрегиональное сотрудничество.

Глава СФ обратила внимание, что в настоящее время официальные партнерские связи поддерживаются между двадцатью тремя субъектами РФ и четырнадцатью федеральными землями ФРГ. Кроме того, развиваются связи на уровне городов.

Валентина Матвиенко напомнила, что в 2017–2018 годах состоялись мероприятия Российско-Германского года регионально-муниципальных партнерств.

«Эту практику нужно продолжать и впредь. Учитывая обоюдное стремление российских и германских регионов к расширению связей, следует подумать и о новых форматах сотрудничества в этой сфере, например, об организации межрегиональных форумов».

Вместе с тем, Валентина Матвиенко отметила, что экономические интересы все чаще становятся заложниками политической конъюнктуры. Речь идет об ограничительных мерах, с помощью которых делаются попытки обрубить каналы экономического сотрудничества с Россией.

«Результат такой недальновидной санкционной политики всегда только один: подрыв доверия в экономике, в международных отношениях, нарушение принципов свободной торговли», — подчеркнула Валентина Матвиенко, отметив, что государственная политика нашей страны направлена на развитие инвестиционного климата.

По ее словам, большую работу в этом направлении проводят парламентарии. «За последние годы приняты важнейшие для инвестиционного развития законы. Полным ходом идет реформа контрольно-надзорной деятельности. Будем добиваться того, чтобы законы в этой сфере содержали четкие и понятные положения прямого действия, без оценочных норм».

Валентина Матвиенко затронула также и темы экологической повестки, которая, по ее мнению, не может развиваться в отрыве от экономики. «Изменения климата носят трансграничный характер, а значит, справиться с этой проблемой мы можем только объединив усилия».

«Мы открыты для полноценного сотрудничества с немецкими партнерами по экологической и климатической повестке», — подчеркнула Председатель СФ.

Мы открыты для полноценного сотрудничества с немецкими партнерами по экологической и климатической повестке

По мнению Валентины Матвиенко, перспективными направлениями сотрудничества являются также обращение с отходами, лесовосстановление, борьба с опустыниванием, природными пожарами.

«Считаю абсолютно правильной инициативу по возобновлению работы Российско-германского координационного совета в области охраны окружающей среды», — сказала Председатель СФ.

Российско-Германская сырьевая конференция организована на площадке Санкт-Петербургского горного университета. Как отметил его ректор Владимир Литвиненко, в рамках российско-германского диалога ведется работа по защите окружающей среды.

По словам ректора, крайне актуальные дискуссии на конференции затрагивают широкий круг вопросов российско-германского сотрудничества.

В ходе конференции состоялся обмен мнениями о перспективах развития научно-технического сотрудничества России и Германии в энергетической и сырьевой отраслях, в том числе, новые двусторонние кооперационные проекты.

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