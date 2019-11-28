В. Семенов принял участие в публичных слушаниях по бюджету в Законодательном Собрании Красноярского края

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор рассказал об основных параметрах бюджета на следующий год, подробно остановился на актуальных вопросах социально-экономического развития территории.

Член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Красноярского края Валерий Семенов СеменовВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Красноярского края принял участие в проводимых Законодательным Собранием Красноярского края публичных слушаниях по вопросу «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов».

На мероприятии также присутствовали депутаты Государственной Думы, члены правительства региона, главы муниципальных образований, депутаты местных советов, представители бизнеса и экспертного сообщества.

Валерий Семенов

Валерий Семенов рассказал об основных параметрах одобренного Советом Федерации федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов, подробно остановился на актуальных вопросов социально-экономического развития территории, озвучил суммы денежных средств, предусмотренных главным финансовым документом страны для региона.

Тема федерального бюджета и межбюджетных отношений является достаточно важной в формировании целей органов власти края и муниципальных образований

«Тема федерального бюджета и межбюджетных отношений является достаточно важной в формировании целей органов власти края и муниципальных образований, в решении социально-экономических вопросов, выполнении задач, поставленных руководством страны и края», — отметил сенатор.

Особое внимание парламентарий уделил вопросу распределения межбюджетных трансфертов, проинформировав присутствующих о том, что суммарный объем трансфертов для Красноярского края составил около 12 миллиардов рублей.

«Совместно с депутатами Государственной Думы нам удалось решить вопрос о распределении 94 процентах межбюджетных трансфертов в самом бюджете, что, естественно, повысит качество принимаемых бюджетов субъектов Федерации, и в полной мере даст возможность использовать средства с начала года, своевременно проводить торги и заключать контракты», — подчеркнул Валерий Семенов.

Сенатор отметил необходимость повышения эффективности взаимодействия органов государственной власти края с федеральными структурами: «Нам есть, что показать Федерации, в крае есть проекты и объекты, которые Федерация в соответствии с действующим законодательством может дополнительно финансировать. Очень важно, чтобы при подготовке проекта бюджета на 2021 год ответственные структуры края по всем направлениям предоставили соответствующую документацию, быстро и оперативно реагировали на поступающие замечания, а дальше уже задача губернатора, депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации от региона, чтобы необходимые краю проекты вошли в бюджет последующих периодов».

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