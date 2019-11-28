В Тульской области благодаря принятым мерам прокурорского реагирования 7 сирот получили благоустроенное жилье

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Богородицкая межрайонная прокуратура Тульской области провела проверку по 7 обращениям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о нарушении их жилищных прав.

Установлено, что заявители с 2014 г. состоят на учете лиц, подлежащих обеспечению благоустроенными жилыми помещениями. Однако в нарушение требований законодательства благоустроенное жилье им не предоставлено. Молодые люди были вынуждены проживать у знакомых либо арендовать квартиры.

По результатам проверки прокурор в интересах заявителей обратился в суд с исковыми заявлениями об обязании министерства труда и социальной защиты Тульской области обеспечить граждан благоустроенными жилыми помещениями.

Решениями суда требования прокурора полностью удовлетворены.

В настоящее время решения суда исполнены, жилищные права сирот восстановлены, им предоставлены благоустроенные жилые помещения.

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