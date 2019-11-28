В Чеченской Республики после прокурорского вмешательства оформлены трудовые отношения со 126 работниками

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Чеченской Республики провела проверку соблюдения законодательств о труде и занятости населения на предприятиях коммунального и агропромышленного комплексов, строительных организациях и объектах оказания различных услуг.

Надзорные мероприятия организованы прокуратурой совместно с контролирующими органами с целью пресечения фактов уклонения работодателей от уплаты обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации путем неоформления трудовых отношений с фактическими занятыми гражданами.

В ходе надзорных мероприятий выявлено 100 нарушений законов, с целью их устранения вынесен 61 акт реагирования. К примеру, в г. Грозном в одной из коммерческих организаций фактически трудовые функции выполняли 10 граждан. Однако трудовые отношения с ними не оформлены, трудовые договоры не заключены, приказы о приеме не изданы, необходимые записи в трудовые книжки не внесены. Вследствие этого фактически трудоустроенные граждане могли получить статус безработных.

В этой связи прокуратура в отношении виновного лица возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ (уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора либо), в адрес руководителя компании внесено представление об устранении нарушений закона.

По результатам рассмотрения мер реагирования с работниками организации в установленном порядке оформлены трудовые отношения, а виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.

Нарушения аналогичного характера выявлены прокурорами в Ленинском, Заводском, Октябрьском, Старопромысловском районах г. Грозного, Веденском, Грозненском, Гудермесском, Курчалоевском, Надтеречном, Урус-Мартановском, Шалинском районах.

В результате прокурорского вмешательства в деятельности 17 хозяйствующих субъектов пресечены факты скрытой занятости 126 граждан. Также по нарушениям законов, выявленным в учреждениях государственной службы занятости населения, прокурорами внесено 14 представлений об их устранении, которые рассмотрены и удовлетворены.

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