Компания «Газпром добыча Иркутск» приняла участие в Областном конкурсе молодежных инновационных проектов

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

28 ноября 2019, 16:30

23 ноября в Иркутске подвели итоги II Областного конкурса молодежных инновационных проектов, организованного «Молодежным кадровым центром» — подведомственным учреждением министерства по молодежной политике Иркутской области.

В конкурсе участвовало более 50 жителей региона в возрасте 14–30 лет. Претенденты на победу подготовили решение заданий, разработанных предприятиями и организациями Иркутской области. В том числе 5 заданий для конкурсантов предоставила компания «Газпром добыча Иркутск».

Одним из 10 победителей конкурса стал представитель кафедры разработки нефтяных и газовых месторождений ИрНИТУ Евгений Рудых — целевой студент ПАО «Газпром». Евгений представил решение задания «Разработка эффективного способа снижения концентрации метанола в природном газе при разработке Ковыктинского ГКМ».

Победители конкурса награждены дипломами и ценными призами. Генеральному директору ООО «Газпром добыча Иркутск» Андрею Татаринову вручено благодарственное письмо министерства по молодежной политике Иркутской области.

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